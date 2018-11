Noch kein neuer Klub in Sicht

Justin Eilers hat bei Werder nach diversen Verletzungen keine Zukunft und sucht einen neuen Klub. Angebote gebe es, sagt Berater Sören Seidel. Mit einer schnellen Entscheidung rechnet er aber nicht.

Sören Seidel geht es genauso wie vielen Werder-Fans. Der Berater hätte einfach gerne mal gesehen, wie sich Justin Eilers auf der großen Bundesliga-Bühne macht. Schließlich holte Werder den Stürmer 2016 von Dynamo Dresden als Drittliga-Torschützenkönig mit der klaren Perspektive Bundesliga. Zwei Jahre und diverse Verletzungen später steht Eilers nun allerdings immer noch ohne Bundesliga-Einsatz da und sucht einen neuen Verein. Sein auslaufender Vertrag bei Werder wird nicht verlängert, also schaut sich Seidel schon seit einiger Zeit für seinen Klienten um. Konkretes zu vermelden hat er aber noch nicht.

"Es gibt mehrere Angebote. Gute, lose Gespräche gab es auch schon. Entschieden ist aber noch nichts", sagt der Berater auf MEIN-WERDER-Nachfrage. Er rechnet nicht damit, dass sich in Kürze etwas tut. "Bei dem unglaublichen Verletzungspech, das der Junge hatte, muss man sehr sensibel mit der ganzen Sache umgehen", betont Seidel, der früher zwölf Bundesliga-Spiele für Werder bestritt. Grundsätzlich sei Eilers für alle Anfragen offen und wolle sich noch nicht festlegen. Weiter in Deutschland zu spielen sei ebenso denkbar wie ein Wechsel ins Ausland.

Zuerst einmal geht es für den 29-Jährigen ohnehin darum, mal wieder dauerhaft auf dem Platz stehen zu können. Erst in der Endphase der Saison war er wieder fit geworden und konnte für Werders U23 spielen. Zuvor hatten eine komplizierte Hüftverletzung, eine Leisten-Operation, ein Kreuzbandriss und mehrere kleinere Blessuren Eilers' Zeit in Bremen geprägt. In der Bundesliga kam er somit gar nicht zum Einsatz, stand lediglich zweimal im Kader. Für die U23 bestritt er insgesamt 16 Drittliga-Partien und erzielte fünf Tore.

Ende Juni läuft Eilers' Vertrag nun aus. Bei einer bestimmten Anzahl von Bundesliga-Einsätzen in der abgelaufenen Saison hätte sich der Kontrakt automatisch um ein Jahr verlängert. Dass diese Klausel nicht greifen würde, war angesichts der vielen Verletzungen allerdings schon seit längerer Zeit absehbar.