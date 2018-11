Noch kein Härtetest

Ludwig Augustinsson verschafft sich mit seinen Schweden durch ein 1:0 gegen Südkorea eine gute Ausgangsposition bei der WM. Ein Härtetest waren die Asiaten allerdings noch nicht.

Nein, in den Fokus gespielt hat Ludwig Augustinsson sich beim 1:0-Auftakterfolg des schwedischen Nationalteams über Südkorea nicht. Das ließ sich nach einem eher zähen Vorrundenspiel der beiden tendenziellen Außenseiter in der deutschen WM-Gruppe F allerdings über so einige Akteure sagen: Mit den Südkoreanern traf eine individuell und athletisch bis auf wenige Ausnahmen unterdurchschnittliche WM-Mannschaft auf ein ebenfalls nicht herausragend veranlagtes Kollektiv in Gelb und Blau. Die Schweden allerdings zeigten schon in der Qualifikation zumindest eine überdurchschnittliche defensive Organisation – und auch der Erfolg gegen die Koreaner war letztlich verdient.

Augustinsson stand dabei nur vereinzelt im Mittelpunkt des Geschehens. In der Anfangsphase der Partie waren es die Koreaner, die mehr von der Partie hatten und über Sung-Yueng Ki auf der Sechserposition das Spiel gegen tief stehende Schweden in Ruhe aufbauten. Erst nach einer Viertelstunde kamen die Skandinavier besser in die Partie und erspielten sich bis zum Schlusspfiff auch klare statistische Vorteile: Eine Schussbilanz von 15 zu 5 spricht ebenso für das schwedische Team wie ein Ballbesitzverhältnis von 55,6% zu 44,4%.

Kaum ein Teil des "Matchplans"

Augustinsson aber war ebenso wie sein Pendant auf der rechten Abwehrseite, Mikael Lustig, kaum in diesen Ballbesitz eingebunden: Die Schweden vermieden es nach Möglichkeit, den Ball früh in die Breite zu spielen, und bauten stattdessen auf einen Aufbau über die Zentrale. Die Sechser Albin Ekdal und Sebastian Larsson sowie der immer wieder aus der Viererkette heraus antreibende Innenverteidiger Andreas Granqvist trugen die Hauptlast im Spielaufbau. Gerne versuchten die Schweden, mit einem langen Ball die robusten Mittelstürmer Marcus Berg und Ola Toivonen, der durchaus Talent in der Ballverarbeitung mitbringt, einzusetzen.

Erst, wenn die Südkoreaner bereits tief am eigenen Strafraum standen, schaltete sich auch Augustinsson aktiver ein: Während Linksaußen Emil Forsberg immer wieder ins Zentrum zog und mit Dribblings versuchte, die koreanische Defensive vor Probleme zu stellen, besetzte Augustinsson die Außenbahn. Mehr als einmal haperte es jedoch noch ein wenig an der Abstimmung mit dem Leipziger, der Augustinssons Freilaufen mitunter trotz enger, wenig erfolgsversprechender Situationen im Zentrum übersah. So kam es nur vereinzelt zu Flankenversuchen von links, obwohl die passende Zielspieler im Strafraum vorhanden waren.

Gegen Deutschland wird es ernst

Defensiv war Werders Schwede selten gefordert, hatte hin und wieder aber das Problem, dass die Außenbahnen durchaus gefährlich mit Tempo von den Außenstürmern Hee-Chan Hwang oder Heung-Min Son attackiert wurden, da das Aufrücken der Außenverteidiger eben mit zum Matchplan gehörte. In diesen Situationen konnte Augustinsson sich allerdings auf den umsichtig absichernden Granqvist verlassen und profitierte auch davon, dass die Südkoreaner weit weniger überfallartig umschalteten, als es etwa Mexiko gegen Deutschland gelungen war.

Insgesamt war es ein durchwachsener Auftritt Augustinssons – eine Passquote von nur 70% ist ausbaufähig, kurz vor Schluss ging ein Kopfballduell in der gefährlichen Zone verloren. Auf der Habenseite stehen ein wichtiger gewonnener Zweikampf im eigenen Strafraum in der 42. Minute und die Flanke, die der Elfmetersituation vor Granqvists Tor des Tages in der 65. Minute vorausging. Südkorea war für die Schweden gerade defensiv noch kein ernsthafter Test. Anders könnte es am Sonnabend aussehen: Dann treffen Augustinsson und Co. um 20 Uhr auf eine DFB-Elf, die bereits mit dem Rücken zur Wand steht. Entsprechend gut zu tun dürfte daher auch die schwedische Abwehr bekommen.