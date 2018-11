Noch in der Vorbereitung

Im Test gegen RW Essen sah Max Kruse in einem Sprintduell nicht gut aus. Florian Kohfeldt hat die Szene eingeordnet und erklärt, warum er sich zum jetzigen Stand keine Sorgen deswegen macht.

Der Spott war Max Kruse gewiss. Werders Kapitän hatte gerade im Mittelfeld ein Laufduell mit dem Essener Kai Pröger eindrucksvoll verloren, da johlten mehrere Zuschauer hörbar vergnügt auf. Sieht man ja auch nicht alle Tage, dass ein Viertligaspieler einen ehemaligen Nationalspieler bei einem 20-Meter-Sprint spielend leicht abhängt. Die Szene aus der Partie gegen Rot-Weiss Essen taugt jedenfalls dazu, ein altbekanntes Thema wieder aufzulegen: Max Kruse und seine Fitness. Gefühlt in jedem Sommer geht es um Kruse und das eine oder andere Kilo, das er im Urlaub zugelegt hat, und dass er sich in der Vorbereitung dann jedes Mal mühsam abtrainieren muss.

Florian Kohfeldt wusste deshalb nachher sofort, dass er um Fragen zum Thema Kruse-Fitness nicht herumkommen würde. Und Werders Cheftrainer entschied sich dafür, dem Thema mit seinen Aussagen den Drive zu nehmen. "Ja, das hat unglücklich ausgesehen", sagte Kohfeldt zum Laufduell Pröger gegen Kruse, "der andere kommt aus der Geschwindigkeit, Max aus dem Stand, deshalb würde ich das jetzt auch nicht zu hoch hängen."

Tatsächlich wirkt Kruse drei Wochen, nachdem Werder ins Training eingestiegen ist, noch nicht austrainiert. "Aber zum jetzigen Zeitpunkt macht mir das noch keine Sorge", sagte Kohfeldt, "wir haben noch vier Wochen Zeit. Wir müssen alle noch arbeiten, auch Max." Und damit hatte der Werder-Trainer zweifelsfrei recht, denn nahezu jeder Spieler hatte im ersten Spiel des Tages Szenen, in denen er einen Schritt zu spät kam.

Eine Frage des Willens

Der Doppelpack von Essen mit Spielen gegen Gastgeber Rot-Weiss und Huddersfield Town war ohnehin mehr Willens- als Fitnessprüfung. Im ersten Spiel vermisste Kohfeldt "Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Willen. Wir reden davon, dass wir etwas ausstrahlen wollen und dazu gehört, sich zu quälen in Momenten, in denen es nicht einfach ist." In Spiel eins gegen Essen riss die Mannschaft diese Vorgabe des Trainers – mit Kruse als Kapitän in der Startelf. In Spiel zwei wiederum erfüllte das Team die Vorgabe des Trainers umso mehr – erneut mit Kruse als Kapitän in der Startelf. Kruse zählte gegen Huddersfield zu den besseren Spielern, war an nahezu allen Offensivaktionen beteiligt.

Bei Werder haben sie sich vor langer Zeit dafür entschieden, ihrem besten Spieler gewisse Freiheiten zu geben, und dazu gehört, dass der Typ Kruse so bleiben darf wie er ist. Und wenn er dann zum Pflichtspielstart in vier Wochen im DFB-Pokal gegen Worms so spielt, wie alle – Fans, Kollegen, Trainer – sich das vorstellen, dann ist das Thema Kruse-Fitness sehr schnell wieder dort, wo es noch jedes Mal gelandet ist: außerhalb der Diskussion.