Noch ein Spiel bis zum Rehhagel-Rekord

Von Florian Kohfeldt ist bekannt, dass er schon als Kind Werder-Fan war. Als die Bremer unter Trainer Otto Rehhagel in den 90er-Jahren von Titel zu Titel marschierten, fieberte der damalige Torwart des TV Jahn Delmenhorst bereits mit. Jetzt ist Kohfeldt selbst Chefcoach, der neunte nach Rehhagel. Einen Titel mit Werder hat er noch nicht vorzuweisen, doch in einer Kategorie könnte er nun mit „König Otto“ gleichziehen. Sollte Werder gegen Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr) nicht verlieren, wären die Bremer 14 Liga-Heimspiele in Folge ungeschlagen. Solch eine Startbilanz als Trainer schaffte vorher nur Rehhagel.

Das Gefühl, das Weserstadion als Verlierer zu verlassen, kennt Kohfeldt bisher nur aus seiner Zeit als Co-Trainer. Als Chefcoach holte er in der Bundesliga aus den bisherigen 13 Bundesliga-Heimpartien sechs Siege und sieben Unentschieden. Dazu kommt ein Erfolg im DFB-Pokal vor eigenem Publikum. Nimmt man nur die Bundesliga-Spiele, ist Kohfeldt mit seiner Start-Heimserie bereits Halter des Vereinsrekords. Ligaübergreifend allerdings startete Rehhagel 1981 mit 14 Heimpartien ohne Niederlage (zehn Siege, vier Unentschieden). Seine ersten fünf Spiele als Trainer im Weserstadion erlebte Rehhagel in der zweiten Liga. Nach dem Aufstieg folgten neun ungeschlagene Heimpartien im Oberhaus. Zusätzlich blieb Werder in dieser Phase unter Rehhagel zu Hause dreimal im Intertoto-Cup und zweimal im DFB-Pokal ohne Niederlage.

Wettbewerbsübergreifend ist „König Otto“ dem „Kronprinzen Kohfeldt“ also noch ein Stück voraus. Kohfeldt selbst gibt aber ohnehin nicht viel auf seine fulminante Heimserie. Ihn interessiere die Bilanz nur am Rande, sagte er schon mehrfach. Verantwortlich für die starken Leistungen im Weserstadion sind aus Sicht des Trainers eher die Werder-Fans als er selbst. „Es ist eine Energie im Stadion, die man nicht so häufig findet“, betonte Kohfeldt kürzlich. „Die Fans haben einen großen Anteil. Sie haben ein sehr gutes Gespür dafür, wann sie uns im Spiel helfen müssen.“

13 Heimspiele ohne Niederlage – der Überblick: