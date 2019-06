Niklas Schmidt verlängert und wechselt

Die nächste Station steht fest: Niklas Schmidt wechselt von Werder nach Osnabrück. Zuvor verlängerte er wie erwartet seinen Vertrag in Bremen.

Mit Werders Leihspielern geht es wie angekündigt in dieser Woche Schlag auf Schlag. Am Freitag machte Sportchef Frank Baumann die Zukunft von Niklas Schmidt perfekt. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler war vergangene Saison an den Drittligisten Wehen Wiesbaden verliehen und hatte mit 40 Pflichtspieleinsätzen großen Anteil daran, dass sich die Mannschaft über die Relegation für die 2. Liga qualifizierte.

Dort wird künftig auch Schmidt spielen - allerdings bei Mit-Aufsteiger Osnabrück. Der VfL ist für zwei Saisons die neue Heimat des jungen Bremers, der zuvor seinen Vertrag bei Werder verlängerte. Baumann: „Die Saison von Niklas zeigt, wie erfreulich eine Leihe für alle Beteiligten sein kann. Er hat viel Spielpraxis gesammelt und einen wichtigen Schritt im Profifußball gemacht.“