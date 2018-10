Niederlage nach Stromausfall

Verspäteter Anpfiff, Spielunterbrechung wegen Stromausfall – es war ein kurioser Mittwochabend im Stadion Platz 11. Am Ende kassierten Werders Fußallerinnen in der Bundesliga gegen Turbine Potsdam ein 0:4.

Das Ergebnis vermochte nicht zu überraschen: Mit 0:4 (0:2) verloren Werders Kickerinnen das Bundesliga-Heimspiel gegen Turbine Potsdam. Die Bremerinnen waren dem Gegner einfach unterlegen, sie besitzen derzeit nicht die Qualität, um mitzuhalten gegen eine gute Mannschaft der 1. Liga. Im Umfeld der Partie spielten sich allerdings einige ungewöhnliche Dinge ab.

Es begann damit, dass 20 Minuten später angepfiffen wurde, da die Gäste im Stau gestanden hatten. Dann wurde es richtig kurios. Denn es wurde dunkel – Stromausfall. Nur das Vereinsheim vom Platz 11 und der Kabinentrakt spendeten noch ein bisschen Helligkeit, der Vollmond auch. Aber es war natürlich nicht genug Licht, um die Partie fortzusetzen.

Gerade 28 Minuten waren gespielt, als pausiert wurde. Rund sieben Minuten mussten Zuschauer und Aktive warten, ehe die Flutlichtmasten wieder angingen, zumindest ein bisschen. Das Netz, aufgrund einer kurzfristigen Überlastung komplett ausgefallen, gab erste Lebenszeichen von sich. Zum Fußballspielen reichte das allerdings nicht, und deshalb begaben sich die Mannschaften in die Kabine. Erst 20 Minuten nach Einbruch der Dunkelheit konnte es weitergehen. Und es ging weiter wie zuvor: Die Chancen für Svenja Huth (3.) und Sarah Zadrazil (4.) hatte Werders Torhüterin Lena Pauels entschärfen können, Lara Prasnikar schoss aus 16 Metern vorbei (9.).

Die Bremerinnen hatten vor der Auszeit ein ordentliches Spiel gemacht, mit viel Laufbereitschaft und Einsatzwillen. Es hatte ja vorher festgestanden, dass der Gast eine Nummer zu groß sein würde. Deshalb dauerte es auch nicht lange, bis sich Turbine nach der Auszeit entscheidend in Szene setzen konnte. Beim 1:0 profitierte Rieke Dieckmann von einem Pauels-Fehler, und dem Abstauber folgte nur wenige Minuten später die Vorentscheidung durch Anna Gasper. So ging es weiter, auch nach der Pause. Während sich Werder mühte, aber erneut in der Offensive enttäuschte, legte Turbine einfach die Treffer durch Lena Petermann und Lara Prasnikar nach.

Werder – Turbine Potsdam 0:4 (0:2)

Werder Bremen: Pauels - Schiechtl, Hausicke, Wensing, Tóth - Avant (84. Kersten), Horvat, Scholz, Steuerwald (78. König) - Wichmann, Volkmer (69. Gieseke)

Turbine Potsdam: Fischer - Zadrazil (79. Kiwic), Ilestedt, Elsig, Rauch - Gasper (63. Schwalm), Chmielinski (57. Petermann), Cahynova, Dieckmann - Prasnikar, Huth

Tore: 0:1 Dieckmann (40.), 0:2 Gasper (45.), 0:3 Petermann (74.), 0:4 Prasnikar (86.)

Schiedsrichterin: Westerhoff (Essen)

Zuschauer: 299