Niederlage für Mbom und Co.

Im zweiten Testspiel der Länderspielpause hat die Deutsche U18-Nationalmannschaft einen 2:4-Niederlage gegen Frankreich kassiert. Nicht alle Bremer Talente kamen dabei zum Einsatz.

In Markranstädt musste sich die Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier der französischen Auswahl mit 2:4 (1:1) geschlagen geben, noch am Freitag hatten sich beide Teams im ersten Aufeinandertreffen mit einem 2:2 (2:1) getrennt.

Eric Hottmann hatte die DFB-Junioren in der 35. Minute in Führung gebracht, doch Charles Abi glich aus (42.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel durch Tore von Yacine Adli (83.) und Alexis Flips (85.). Zwar verkürzte Erik Majetschak noch einmal (87.), dann jedoch stellte Adli in der Nachspielzeit (90.+2) den Endstand her.

Auch Bremer Nachwuchsakteure kamen zum Einsatz: Jean-Manuel Mbom spielte ebenso wie David Philipp in der ersten Halbzeit, Pascal Hackethal 75 Minuten. Torhüter Luca Plogmann stand nicht zwischen den Pfosten.

"Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen, wobei wir verdient in Führung gehen und dann durch einen leichten Fehler kurz vor der Pause den Ausgleich kassieren. Bis zur 60., 65. Minute war die Leistung in Ordnung, danach haben sich die einfachen Abspielfehler gehäuft, die die Franzosen geradlinig ausgenutzt haben", resümierte Streichsbier die Partie. "Das ist für die Spieler jetzt im Übergang zum Seniorenbereich ein Lernprozess. Da müssen sie die Situation annehmen und Konsequenzen ziehen".