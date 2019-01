Am Donnerstag trainiert Werder im Geheimen. Die Einheit am Donnerstagnachmittag ist nicht öffentlich.

Bevor Werder am Donnerstagnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert, steht die obligatorische Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg an (Sonnabend, 15.30 Uhr) an. Ab 12 Uhr stellen sich Frank Baumann, Florian Kohfeldt und der Ex-Nürnberger Kevin Möhwald den Fragen der Medienvertreter.