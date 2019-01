Werder trainiert am Donnerstagnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichtkeit. Außerdem steht mittags die Spieltagspressekonferenz mit Florian Kohfeldt, Frank Baumann und Davy Klaassen an.

Wie am Dienstag und am Mittwoch trainiert Werder auch am Donnerstag wieder ab 14.30 Uhr. Der Unterschied ist jedoch, dass diese Einheit nicht öffentlich zugänglich ist. Dafür werden sich Trainer Florian Kohfeldt, Sportchef Frank Baumann und Davy Klaassen auf der Spieltagspressekonferenz ab 12 Uhr den Fragen der Journalisten stellen. Darüber und über alles Aktuelle halten wir euch auf dem Laufenden.