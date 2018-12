Nicht-öffentliche Einheit: 14.30 Uhr

Zum Start in die englische Woche trainiert Werder am Montagnachmittag im Weserstadion. Wie sich das Team auf das Spiel gegen Hoffenheim vorbereitet, wird aber vorerst ein Geheimnis bleiben.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt bittet seine Mannschaft am Montagnachmittag um 14.30 Uhr ins Weserstadion zum Training. Dort startet Bremen dann in die englische Woche, schon am Mittwoch steht der 16. Bundesliga-Spieltag gegen Hoffenheim an (20.30 Uhr).

Die besagte Trainingseinheit findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, erst am Dienstag (15 Uhr) dürfen Fans und Medien wieder Eindrücke von der Mannschaft sammeln. Die spannendste Personalfrage wird die um Davy Klaassen sein: Nachdem sich der Mittelfeldspieler gegen Dortmund am Knie verletzt hatte, droht er für das kommende Spiel auszufallen.