Nicht-Mitglieder bekommen weiterhin Dauerkarten

Laut „Welt“ hat Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald Pläne erwähnt, Dauerkarten nur an Vereinsmitglieder zu verkaufen. Solch eine Änderung sei allerdings nicht vorgesehen, teilte Werder nun mit.

Ein Artikel der „Welt“ hat im Netz eine große Diskussion darüber ausgelöst, ob Werder einem AfD-Anhänger die Dauerkarte verweigern kann. Was dabei fast unterging: In dem Artikel wird Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald auch mit der Aussage zitiert, dass es Pläne gebe, Dauerkarten nur noch an Vereinsmitglieder zu verkaufen. Solch eine Änderung würde viele Fans betreffen. Wer kein Mitglied ist und eine Dauerkarte haben möchte, müsste in dem Fall zusätzlich zu den Kosten für die Dauerkarte auch noch eine Werder-Mitgliedschaft bezahlen. In einer Stellungnahme des Vereins betonte Hess-Grunewald nun aber: „Eine Umstellung unserer Dauerkarten-Regelung steht nicht auf der Agenda.“ Wie Werder auf Nachfrage bestätigte, gilt diese Aussage auch für die Pläne, nur noch Dauerkarten an Mitglieder auszugeben. Dazu wird es erst einmal also nicht kommen.