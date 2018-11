„Nicht nur hinten reinstellen“

Nach mehr als zehn Jahren Durststrecke ist man sich in Bremen sicher: Die schwächelnden Bayern sind am Sonnabend zu schlagen. Wie das gelingen soll, erklärte Trainer Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Mein-Werder-Chefreporter Christoph Sonnenberg gibt im Video seine Einschätzung zu den Aussagen ab.

