"Nicht mit Abstiegskampf abfinden"

Mit dem konkreten Saisonziel möchte sich Florian Kohfeldt noch Zeit lassen. Bei einer Fragerunde für Fans stellte der Werder-Trainer aber schon einmal klar: Abstiegskampf ist für ihn kein Thema.

Es dauerte nur wenige Minuten, bis zum ersten Mal großer Beifall aufbrandete. Florian Kohfeldt stellte sich am Freitagmittag nach dem Training den Fragen der Werder-Fans, die mit ins Zillertal-Trainingslager gereist sind. Und was der Trainer sagte, kam bei den fast komplett grün-weiß gekleideten Anhängern, die auf Bierbänken sitzend gebannt lauschten, außerordentlich gut an. Früher sei er selbst Werder-Fan gewesen und habe die großen Zeiten miterlebt, betonte Kohfeldt. Eines sei ihm daher besonders wichtig: "Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass wir ein Verein sind, der jedes Jahr gegen den Abstieg spielt."

Selbstbewusst sein, ohne abzuheben – das mag man in Bremen, und das lebt der in Delmenhorst aufgewachsene Kohfeldt vor. Er ist weit davon entfernt, von Europa zu träumen, und gibt zudem noch kein konkretes Saisonziel aus, aber der Coach will den SV Werder eben auch nicht kleiner machen als der Klub ist. "Wir müssen uns positive Ziele stecken", forderte Kohfeldt. Mit ihm werde es keine "Vermeidungsstrategie" geben. "Nur nicht absteigen" – solche Aussagen will der Trainer nicht hören. "Wir müssen sagen, dass wir etwas erreichen wollen. So lassen sich die Jungs auch besser motivieren."

Was genau Werder in der neuen Saison erreichen will, das möchte Kohfeldt momentan allerdings noch offen lassen. "Wenn alle Spieler da sind und ich mir ein genaues Bild von der Mannschaft gemacht habe, werden wir ein konkretes Ziel ausgeben", kündigte er an.

Tempo durch Ballbesitz

Wie er spielen will, sagte Kohfeldt dagegen schon recht deutlich. Offensiver Ballbesitzfußball ist sein Ziel, aber reines Ballgeschiebe soll es nicht geben. "Wir wollen Ballbesitz haben, um Tempo zu erzeugen. Nur das entfacht Begeisterung bei den Zuschauern", betonte der Werder-Trainer. Also ließ Kohfeldt seine Mannschaft an den ersten zwei Trainingslager-Tagen in Zell am Ziller immer wieder das schnelle Spiel aus der Abwehr heraus bis vor das gegnerische Tor üben. "Unser Ziel ist es stets, einen Spieler freizuspielen, der in die Tiefe gehen kann."

Wichtig ist Kohfeldt dabei zudem das Flügelspiel. "Einen Zwei-Meter-Mann, der nur vorne drinsteht" brauche er gar nicht im Kader. Stattdessen sei Werder mit den Zugängen Yuya Osako und Martin Harnik in der Offensive sehr gut aufgestellt, sagte Kohfeldt. Harnik spielt zwar am liebsten im Zentrum, doch aus Sicht des Trainers könnte er auf den Flügeln besonders wichtig werden: "Martin bringt den Zug zum Tor von den Außenpositionen mit, der uns bisher ein bisschen fehlte."

Mit dieser neuen Offensivpower sind die ersten Ziele der Saison für Kohfeldt klar: In der ersten Pokalrunde beim Viertligisten Wormatia Worms sei ein Sieg Pflicht. Danach geht es dann zum Bundesliga-Auftakt gegen Hannover 96. "Ich bin mir sicher, dass wir nach dem ersten Heimspiel mit drei Punkten nach Hause gehen", sagte Kohfeldt. Der Applaus der Fans war ihm dafür einmal mehr sicher.