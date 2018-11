Nicht anders als andere

Lange Zeit lief alles vorbildlich, doch plötzlich änderte sich der Tonfall: Thomas Delaney zeigt so, dass er doch nicht anders ist als andere Fußballer, kommentiert Chef-Reporter Christoph Sonnenberg.

Soll man sich aufregen, oder läuft es im Fall Thomas Delaney einfach so, wie es eben immer läuft? Ein Spieler, Delaney, will seinen Verein verlassen und zu einem besseren, größeren Klub wechseln. Erst werden zarte Signale der Bereitschaft gesendet, verpackt in Begriffe wie Kindheitstraum und Respekt. Danach sickern Interessenten durch, zumindest ein Land. Alles im Rahmen, alles sauber so weit.

Doch dann verändert sich die Tonlage in kurzer Zeit, es wird Druck aufgebaut. Entweder durch den Berater, oder durch den Spieler selbst. Aus den zarten Signalen werden plötzlich klare Botschaften. Übrig bleibt ein Ziel: der Wechsel zu einem anderen Klub, der durchgesetzt werden soll.

Auch bei Delaney folgt alles diesem Schema. Dazu gehört, in der Heimat, in der eigenen Sprache, oft mit einem Journalisten des Vertrauens, Wünsche und Bedürfnisse präziser zu formulieren. Erst war es der Zeitpunkt des Wechsels, den Delaney im Trainingslager der dänischen Nationalelf plötzlich nannte: Noch "vor der WM" wünsche er sich klare Verhältnisse, sagte er vergangenen Montag. Ein Satz, mit dem er den Druck erhöhte. Nur zwei Tage später, am Mittwoch, folgte der nächste Schritt. Gegenüber der Zeitung "Ekstra Bladet" sprach Delaney erstmals konkret von einem Klub: „Für mich ist es einer der Top-10-Klubs auf der Welt, deshalb ist es für mich natürlich interessant."

Der interessante Klub ist Dortmund, und er spielt bekanntlich nicht in der Premier League. Dort, wo Delaney unbedingt spielen will, irgendwann. Oder doch nicht? Wie das mit Träumen so ist, es gibt mehrere, nicht nur den einen. Dadurch bleibt eine gewisse Flexibilität vorhanden, das ist menschlich und verständlich. Am Ende ist Fußball ein Geschäft, Delaney ist Teil davon. Warum also sollte er sich anders verhalten als andere Fußballer? Dass er das nicht tut, beweist er gerade. Nicht mehr, und nicht weniger.