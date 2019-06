Neues Logo für eine ganze Stadt

Künftig wird Werder bekanntlich im „Wohninvest Weserstadion“ spielen. Am Freitag wurde das Logo der Partnerschaft präsentiert, das künftig das Stadion ziert. Doch es gibt noch mehr Veränderungen im Stadtbild.

Es ging betont locker zu im Logenbereich der Westkurve. Mögen es die gern gescholtenen Anzugträger gewesen sein, die dafür gesorgt haben, dass eben jene Loge künftig im „Wohninvest Weserstadion“ beheimatet ist, am Freitag traten die Protagonisten in T-Shirts und Polohemden auf. Werder hatte zur Pressekonferenz geladen, ganz genau sollte erläutert werden, was hinter dem Verkauf der Namensrechte steckt, der in den nächsten zehn Jahren der Bremer Weser-Stadion GmbH 30 Millionen Euro einbringt.

Und so saß er nun also da, der Geschäftsführer der künftig namensgebenden Immobilienfirma. Eine gewisse Anlaufzeit brauchte Harald Panzer, bis er in Schwung kam. Als es darum ging, sein Unternehmen zu skizzieren, gingen ihm die Worte aus. Später fiel ihm der Name von Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald partout nicht ein. Kleinigkeiten nur, aber zumindest in diesem Moment wirkte Panzer nicht gerade wie der harte Hund, den man in seinem Business erwartet. Bekanntermaßen können erste Eindrücke ja aber auch täuschen.

In den vergangenen Wochen hatte es einigen Gegenwind gegeben, als sich die Umbenennung angebahnt hatte. Natürlich hat auch Harald Panzer die Kritik mitbekommen. „Wir sehen uns als modernes, kleines Unternehmen und sehr wohl eine Diskrepanz zu den sogenannten Immobilienhaien“, sagte er. Seit einem Jahr besitzt seine Firma eine Loge in der Ostkurve, auch künftig will man dort bleiben und Präsenz zeigen. Bewusst nah an den Fans, stets offen für Fragen, um eventuelles Unbehagen aus der Welt zu schaffen.

Bei den Werder-Verantwortlichen war das nicht nötig. Über zwei Vermittler war der Kontakt zustande gekommen, relativ schnell sei man sich einig geworden, betonte Geschäftsführer Klaus Filbry. Auch dann, als es um das Wie ging. Harald Panzer hatte den Begriff „Vornamen-Lösung“ ins Spiel gebracht, Filbry nahm diese Vorlage dankbar auf. „Das Thema Stadion ist mit einer hohen Identifikation verbunden und deshalb ist es in der Branche so schwierig, einen Partner zu finden“, sagte er und konnte sich dabei einen kleinen Seitenhieb in Richtung Hamburger SV nicht verkneifen. „Man hat es hundert Kilometer weiter nördlich gesehen, wo man schon drei oder vier Namen hatte. Wir haben das Glück, den Namen Weserstadion erhalten zu können, und das ist auch ein hohes Gut für die Fans.“

Und doch wird es Änderungen geben, vor allem optisch. Innerhalb und an der Außenfassade des Stadions soll das neue Logo zu sehen sein. Und Bremen erwartet noch eine ganz andere Mammutaufgabe: So müssen die zahlreichen Straßenschilder und Wegweiser, auf denen bislang ausschließlich das Wörtchen „Weserstadion“ zu lesen ist, angepasst beziehungsweise ausgetauscht werden. Das Kind, und daran müssen sich die Bremer gewöhnen, hat schließlich einen neuen Namen.