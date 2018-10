Neuer Streit über Pyrotechnik im Stadion

Die Bremer Innenbehörde bleibt bei ihrem Nein zu Pyrotechnik im Weserstadion. Ein Vorschlag der Linken, „kalte“ Bengalos zuzulassen und damit Teilen der Fanszene entgegenzukommen, fällt in der Behörde durch.

Kann eine Erlaubnis für „kalte“ Pyrotechnik im Weserstadion die Fronten zwischen Ultra-Gruppen und Polizei aufweichen? Die Linken in der Bürgerschaft regen einen solchen Versuch an, doch die Innenbehörde hält wenig davon. Der Senat hat sich diese ablehnende Haltung in seiner Sitzung am Dienstag zu eigen gemacht.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat in der Vergangenheit einen strikten Kurs gegen Pyrotechnik bei Fußballspielen gefahren. Die klassischen Bengalos, die insbesondere von Teilen der Ultra-Szene ins Stadion geschmuggelt und dort gezündet werden, gelten buchstäblich als brandgefährlich. Unter starker Rauchentwicklung und grellem Licht wird unter anderem Magnesium abgebrannt, wobei Temperaturen von mehr als 1000 Grad erreicht werden. In größerem Umfang war ein solches Spektakel zuletzt im Februar beim Nordderby zu sehen. Chaoten aus dem HSV-Gästeblock hatten dabei Bengalos gezündet und Feuerwerkskörper in den Unterrang sowie aufs Spielfeld geschleudert.

Solche Szenen wollen auch die Linken nicht mehr sehen. Sie setzen aber auf einen anderen Weg als das – in der Praxis schwer durchzusetzende – Verbot jeglicher Pyrotechnik. Als Vorbild gilt ihnen Dänemark, wo der Hauptstadtverein Brøndby Kopenhagen Pyros entwickeln ließ, die bei deutlich geringeren Temperaturen abbrennen. Im September 2017 erhielt dieses Feuerwerk bereits ein offizielles Prüfzeichen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und ist damit theoretisch europaweit zugelassen. Im Juni deutete Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald im Gespräch mit dem WESER-KURIER an, dass die „kalte“ Pyrotechnik eine Option sein könnte, um die Bedürfnisse von Teilen der Fan-Szene und Sicherheitsbelange auf einen Nenner zu bringen. „Pyro wird uns so oder so weiter begleiten“, sagte Hess-Grunewald mit Blick auf die nächste Saison, „und ich will mir später nicht vorwerfen lassen, nicht alle Möglichkeiten bei diesem Thema geprüft zu haben.“

In ihrer Antwort auf den Vorstoß der Linken-Fraktion in der Bürgerschaft schließt die Innenbehörde eine Legalisierung „kalter“ Pyrotechnik zwar nicht kategorisch und für alle Zeiten aus, macht aber große Vorbehalte geltend. „Dem Senat liegen derzeit keine Erkenntnisse darüber vor, dass das Verwenden sogenannter kalter Pyrotechnik in Fußballstadien tatsächlich ungefährlich ist“, heißt es aus Mäurers Haus. Auch diese neue Variante von Bengalos erreiche beim Abbrennen Temperaturen von „zum Teil weit über 100 Grad“. Verbrennungen und Panik auf den Rängen ließen sich also nicht ausschließen.

25-mal Pyrotechnik in vergangenen vier Jahren

Im Übrigen bezweifeln Mäurers Fachleute, dass sich die Bengalo-Fraktion unter den Ultras für die „Light“-Version gewinnen lassen wird. Für diesen Personenkreis sei illegales, gefährliches Feuerwerk nicht nur ein „Utensil szenetypischer Fankultur“. Vielmehr werde damit auch Protest ausgedrückt und ein Machtanspruch gegenüber Vereinen und Verbänden formuliert. „Auf den unterstützenden Fanbereich soll durch Feuer und Rauch aufmerksam gemacht und die Entschlossenheit demonstriert werden. Diese Effekte sind bei dem reglementierten Einsatz 'kalter' Pyrotechnik nur eingeschränkt vorhanden“, gibt die Innenbehörde zu bedenken.

Aus Sicht der Linken hat es sich als sinnlos erwiesen, allein auf das strikte Verbot herkömmlicher Pyrotechnik zu setzen und der Fanszene kein alternatives Angebot zu machen. Auch konsequente Einlasskontrollen könnten nämlich nicht verhindern, dass häufig illegales Feuerwerk ins Stadion gelangt. Das zeigen im Übrigen auch offizielle Zahlen der Innenbehörde, denn die hat während der zurückliegenden vier Jahre für das Weserstadion 25 Einsätze illegaler Pyrotechnik dokumentiert, davon allein 18 in der zurückliegenden Bundesligasaison.

Auch in anderen Stadien lodern die Bengalos, aller Kontrollen und polizeilichen Repression zum Trotz. Dabei kommen immer wieder auch Zuschauer zu Schaden. In der schwedischen Profiliga wird inzwischen eine Zulassung legaler Pyrotechnik in den Stadien erwogen. Gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“ erklärte der Geschäftsführer des Verbandes, Mats Enquist, die Verbotspolitik der vergangenen Jahre für gescheitert. Enquist: „Wenn man etwas macht und merkt, dass es nicht funktioniert, ist man ziemlich dumm, wenn man versucht, es weiter zu machen.“