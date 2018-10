Neuer Job für Kruse

Max Kruse ist nicht mehr Werders Alleinunterhalter, durch bessere Mitspieler hat sich seine Rolle in der Mannschaft verändert. Die Statistik zeigt, dass Werder davon profitiert.

Vielleicht ist es die Körperhaltung, vielleicht der mitunter eigenartige, etwas watschelnde Gang. Oder es liegt an der Erwartungshaltung, dass jeder Ballberührung etwas Besonderes folgen muss: ein genialer Pass, ein tolles Dribbling, oder gleich ein Tor. In dieser noch jungen Saison fällt jedenfalls auf, dass es im Weserstadion nach Fehlern Max Kruses zu unzufriedenen Reaktionen kommt. Es wird geraunt, gestöhnt und gepfiffen, wenn ihm etwas misslingt, was ihm eigentlich nicht misslingen sollte.

Beim Unentschieden gegen Nürnberg spielte Kruse, in der Mitte der gegnerischen Hälfte stehend, einen Pass bis an den eigenen Strafraum zurück, statt einen Angriff zu initiieren. Es folgte ein Pfeifkonzert, obwohl alles gut war, Werder führte zu dem Zeitpunkt noch mit 1:0. Nichts Dramatisches, aber doch eine Disharmonie, die es zuvor nicht gab. Doch die belegt, dass es eine gewisse Unzufriedenheit mit Kruse gibt.

Durch die Vorbereitung des Sommers zog sich eine Diskussion über die Höhe seines Übergewichts, mit dem Kruse aus seinem Urlaub in den USA zurückgekehrt war. Es waren neun Kilo. Zum Saisonstart gegen Hannover, auch in Frankfurt, dem zweiten Spiel, war das noch zu erkennen, ihm fehlten Schnelligkeit und Spritzigkeit. Mittlerweile liefert Kruse gute Leistungen ab. Bei der DFL stand er als einer von nur sechs Bundesliga-Profis zur Wahl des Spielers des Monats September. Grundlage der Auswahl ist das Votum von Fans und Experten, aber auch Leistungsdaten, die nichts mit Sympathien zu tun haben.

Die Statistik spricht für Kruse

Die nackten Zahlen stimmen, und die lügen bekanntlich nicht. In acht Pflichtspielen kommt Kruse auf sechs Scorerpunkte, das sind im Schnitt 0,75 pro Spiel. Vergangene Saison waren es nach 33 Einsätzen 0,51 Scorerpunkte pro Spiel. Und in seinem ersten Jahr waren es 0,91 Scorerpunkte nach 24 Einsätzen. 13 seiner 15 Tore erzielte Kruse damals in der Rückrunde, es waren Wochen wie im Rausch.

Wer bei Werder nachfragt, ob der Klub andere Reaktionen auf Kruse bemerkt habe, erntet ein müdes Lächeln. „Max ist auf jeden Fall gut drauf, das passt“, sagt Frank Baumann. Und verweist auf eine weitere Statistik: „Nicht umsonst liefert er die meisten Torschussvorlagen in der Liga.“ Kruses 19 Torschüsse sind interner Bestwert, die 18 Torschussvorlagen zusammen mit Augsburgs Philipp Max sogar Ligabestwert. Und Kruse hat sogar noch mehr Ballaktionen als in der vergangenen Saison, steigerte diesen Wert von bisher 62 auf nunmehr 68 pro Spiel.

Anfängliche Anpassungsprobleme

Ist Kruse also besser als in der vergangenen Saison? Es mag stimmen, dass er weniger heraussticht als in den ersten beiden Jahren, das hat aber auch einen Grund: Kruse ist nicht mehr allein für Spielaufbau und Abschluss zuständig. Florian Kohfeldt hat jetzt in der Offensive viele Lösungsmöglichkeiten, er hat alternative Strategien entwickelt, weil er in der Sommerpause entsprechendes Personal bekommen hat. Mit Davy Klaassen, Yuya Osako, Nuri Sahin und Claudio Pizarro ist nun eine andere Qualität im Kader vorhanden. Baumann sagt: „Wir haben viele wichtige Spieler. Das sieht man auch daran, wie viele verschiedene Torschützen wir haben.“ Neun verschiedene Spieler haben die 13 Treffer erzielt, nur Dortmund ist mit 13 verschiedenen Torschützen noch unberechenbarer.

Die Verantwortung für Werders Offensivspiel ist nun homogener verteilt. Wo früher viel auf Kruse zugeschnitten war, bieten sich jetzt andere Spieler an. Flügelspieler und Achter rücken in die Halbräume ein oder auf und suchen die Zwischenräume. Kruse hatte in den ersten Spielen sichtlich Anpassungsprobleme: Während die Mannschaft die neuen Abläufe verinnerlicht hatte, nahm er weite Wege, um sich Bälle abzuholen oder Angriffe einzuleiten, obwohl Mitspieler die Arbeit ebenfalls hätten verrichten können. An seine neuen Aufgaben muss er sich noch gewöhnen.