Neue Runde im Junuzovic-Poker

Der Vertrag von Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic läuft im Sommer aus, Werder möchte gerne verlängern. Laut "Sport Bild" soll auch Schalke Interesse haben.

Eine Entscheidung steht noch nicht unmittelbar bevor, aber sie rückt doch näher: Ende Juni läuft Zlatko Junuzovics Vertrag bei Werder aus. Noch liegen Verein und Spieler auseinander. Der Kapitän und Spitzenverdiener (etwa 2,4 Millionen Euro pro Jahr) soll einen etwas schmaleren Vertrag als zuvor erhalten, Junuzovic stellten die bisherigen Bremer Angebote jedoch nicht zufrieden.

Bald könnte allerdings Bewegung in die Verhandlungen kommen: Wie die "Bild" berichtet, soll sich Junuzovic-Berater Thomas Böhm am Montag mit Werder-Sportchef Frank Baumann zu Gesprächen getroffen haben. Ein neues Vertragsangebot soll noch im März ausgearbeitet werden. Am Montagabend betrieb Junuzovic nach einem Bankplatz gegen Gladbach mit zwei Assists gegen den 1. FC Köln fußballerisch Eigenwerbung.

Damit bringt sich Junuzovic nun nicht nur gegenüber Werder in eine bessere Verhandlungsposition, sondern macht sich auch auf dem Transfermarkt nach einer bislang eher unglücklichen Saison wieder interessant. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll Schalke 04 an einer ablösefreien Verpflichtung von Junuzovic interessiert sein. Die Königsblauen benötigen Ersatz für den ebenfalls ablösefrei zum FC Bayern München wechselnden Leon Goretzka. Dessen taktische Rolle könnte Junuzovic auf Schalke durchaus einnehmen. Bislang gilt das Interesse jedoch noch als eher vage.