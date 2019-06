Neue Rückennummern für Rashica und Pizarro

Noch steht nicht genau fest, wie das neue Werder-Trikot aussehen wird, aber eines ist schon klar: Milot Rashica und auch Claudio Pizarro werden jeweils mit neuen Rückennummern für die Bremer auf Torejagd gehen.

Als Claudio Pizarro seine Werder-Karriere begann, strahlte die Nummer 10 von seinem Rücken. Doch das ist lange her. Je länger der Peruaner in Deutschland spielte, desto häufiger gehörte die 14 zu ihm. In Bremen war diese nicht immer frei, weshalb er auch schon die 24 oder auch die 4 trug. Zur neuen Saison erhält er nun seine geliebte Nummer 14 zurück - weil Ole Käuper verliehen wurde und die Zahl nicht mehr blockiert.

Doch nicht nur Pizarro darf sich über seine Lieblingszahl freuen. Wie Werder am Sonntag mitteilte, erhält auch Milot Rashica, der bisher mit der 11 unterwegs war, seine favorisierte Rückennummer: die 7. Diese trägt der Angreifer in der Nationalmannschaft, auch bei seiner vorherigen Station in Arnheim gehörte sie ihm. Als er an die Weser wechselte, besaß Florian Kainz noch das entsprechende Trikot, durch dessen Wechsel nach Köln im vergangenen Winter wurde die Nummer nun wieder frei.

Darüber hinaus wurden die Nachwuchsakteure Simon Straudi (26), Ilia Gruev (28), David Philipp (31) und Benjamin Goller (39) mit ihren Rückennummern ausgestattet. Lediglich bei Niclas Füllkrug stehe laut Vereinsangaben noch nicht fest, welche Zahl auf seinem Shirt stehen wird.