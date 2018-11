Ab sofort gibt es bei Mein Werder eine neue Kommentarfunktion. Wir nutzen keinen externen Anbieter mehr, sondern haben die Kommentare komplett in unser Produkt integriert.

Wir bekamen in den vergangenen Monaten häufig Feedback, dass ihr euch mehr miteinander austauschen möchtet. Mit unserer neuen Kommentarfunktion gehen wir nun einen weiteren Schritt in diese Richtung. Dadurch, dass die Kommentare nun nicht mehr über einen externen Anbieter in unsere App/ unser Portal gespielt werden, sondern direkt darin integriert sind, können wir sie auch verstärkt weiterentwickeln.

Deshalb müsst ihr euch leider erneut anmelden – aber in der Zukunft werden dafür weitere Funktionen hinzukommen.

Und so funktioniert es:

1. In der App:

Auf einem Apple-Gerät geht ihr in der Menüleiste (unten) auf den Punkt „Mehr“ mit den drei Punkten, dann auf „Einstellungen“ und schließlich auf „Einloggen“: Unter dem angezeigten Feld für den Login könnt ihr euch registrieren. Nachdem ihr in der folgenden Mail den Link bestätigt habt, könnt ihr kommentieren.

Auf einem Smartphone mit Android-Betriebssystem findet ihr das Menü oben links, dort klicken und ihr seid in den Einstellungen, wo ihr euch einloggen könnt. Unter dem angezeigten Feld für den Login könnt ihr euch dann registrieren. Nachdem ihr in der folgenden Mail den Link bestätigt habt, könnt ihr kommentieren.

2. Auf www.meinwerder.de findet ihr oben rechts das Symbol „Mein Profil“. Klickt ihr darauf, erscheint die Login-Maske, unter dem Login-Button könnt ihr euch registrieren. Nachdem ihr in der folgenden Mail den Link bestätigt habt, könnt ihr kommentieren.

Du bist neu bei Mein Werder im Kommentarbereich? Hier findest du unsere Community-Regeln.