Neue Hymne zur neuen Saison

Jan Delays neue Werder-Hymne ist fertig. Und wie der Hip-Hopper MEIN WERDER verriet, gibt es nun auch endlich einen Termin für die öffentliche Präsentation.

Bald ist es tatsächlich so weit. Alle Fans, die sehnlichst darauf gewartet haben, dass Jan Delay endlich seinen neuen Werder-Song präsentiert, können sich einen Termin fett in ihrem Kalender anstreichen: Wie der Künstler MEIN WERDER verriet, soll der potenzielle Hit am ersten Heimspieltag der kommenden Saison alle Werder-Fans erfreuen.

Der Song ist bereits seit Längerem fertig, nun müsse er noch ein Video produzieren, wie Delay erzählte. Dem Wunsch zahlreicher Werder-Fans, das Lied beim Nordderby zu präsentieren, hatte Delay mit Rücksicht auf seine Hamburger Herkunft abgelehnt und stattdessen angedeutet, dass es gegen Leipzig am kommenden Sonntag im Weserstadion so weit sein könnte. Doch auch daraus wird nun nichts.

Immerhin scheint das jahrelange Warten auf Delays Fan-Hymne nun wirklich ein Ende zu haben, schließlich hat das eine Drittel der Beginner-Crew nun endlich ein fixes Datum genannt. Zuvor hatte er den Song immer wieder angekündigt, verschoben und wieder angekündigt, sodass viele Fans bereits damit rechneten, dass der Track niemals fertig werden würde.