Neue Gefühle auf Schalke

Wenn Nuri Sahin bislang auf den FC Schalke 04 getroffen ist, dann ging es um mehr als Fußball. Der Ex-Dortmunder erlebte brisante Duelle mit dem Erzrivalen. Sein Wechsel zu Werder sorgt nun für neue Gefühle.

Mit Borussia Dortmund hat Nuri Sahin zahlreiche prickelnde Derbys gegen Schalke 04 gespielt. Siege fühlen sich da in dieser elektrisierten Atmosphäre noch einmal ganz besonders an. Doch dieses Mal war es etwas anders für den 30-Jährigen, 2:0-Erfolg gegen Königsblau hin oder her. „Für mich spielt aktuell Werder eine große Rolle und nicht, ob ich hier gefühlt Derbysieger bin“, betonte Sahin kurz nach Abpfiff. „Es wäre absolut respektlos gegenüber meinem jetzigen Verein, meinen Mitspielern und allen, die etwas mit Werder zu tun haben, wenn ich jetzt sage, dass ich ein Derby gewonnen habe. Es war für Werder kein Derby, sondern ein Bundesligaspiel, das gewonnen werden musste. Das haben wir getan – und darüber bin ich sehr glücklich.“

