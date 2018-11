Neue Euphorie im Werderland

Unser Kolumnist Jörg Wontorra findet es gut, dass Werder beim Saisonziel klare Kante und Mut zeigt. Trotz der starken Zugänge sieht er aber auch Risiken – etwa bei Claudio Pizarro.

Dieser Satz von Frank Baumann steht plötzlich wie in Stein gemeißelt über der Saison: „Wir wollen nach Europa.“ Und irgendwie ist er auch Ausdruck der neuen Euphorie, die im Werderland ausgebrochen ist – bei den Fans genauso wie bei den Spielern und sogar bei der sonst so zurückhaltenden Geschäftsleitung. Gerade in der Führungsetage hat also ein Umdenken stattgefunden: Keine „40-Punkte-und-dann-sehen-wir-weiter“-Phrasen mehr, sondern klare Kante. Das ist gut so, birgt allerdings auch Risiken.

Zunächst einmal: Hut ab, dass es endlich ein Ende hat mit den weichen Zielen, die da in der Vergangenheit medial verbreitet wurden, und die irgendwann niemand mehr hören konnte. („Wir denken von Spiel zu Spiel“ oder so...). Auch andere Klubs sind mittlerweile zu dieser Erkenntnis gekommen. In Hoffenheim und in Dortmund reden sie jetzt öffentlich drüber, dass sie es mal versuchen wollen mit der Meisterschaft, und Leverkusen strebt nicht mehr und nicht weniger als die Champions League an. Das hätte sich im Sportdirektoren-Sprech vor Jahresfrist noch viel defensiver angehört, denn sie hatten alle Angst davor, dass ihnen konkrete Vorgaben um die Ohren fliegen, wenn sie nicht erreicht würden. Und erst jetzt scheinen sie in der Liga darauf zu kommen, dass man die Fans viel eher mitnimmt, wenn man ihnen klare Visionen an die Hand gibt.

Nicht kleckern, sondern klotzen

Bei Werder mehren sich zudem die Zeichen, dass Europa wirklich ein realistisches Ziel werden könnte. Warum also nicht drüber reden? Der Klub hat die Zeichen der Zeit erkannt und sich im Rahmen seiner Möglichkeiten dem veränderten und nach oben ausschlagenden Markt angepasst. Nicht kleckern, sondern klotzen, sonst landest du schnell mal unter dem Strich! So erklärt sich wohl auch der Königstransfer, den sich viele nach den langen Jahren der Dürre gewünscht hatten: Davy Klaassen, ein sattes 13,5-Millionen-Euro-Invest.

Da kommen Erinnerungen hoch, Parallelen zu früher. Auch Diego wurde einst von der Tribüne gekauft – für 6,5 Millionen Euro aus Portugal. Da die Preise sich inzwischen locker verdoppelt haben, ist der Transfer des Holländers ein ähnlicher Deal. Warum aber haben nicht andere Klubs diesen Mann gefunden? Die Antwort scheint einfach: Weil sie sich gar nicht die Mühe machen, auf einer Tribüne in England nachzuschauen.

Als kleiner Mittelständler im Milliarden-Business Bundesliga musst du also kreativ sein und an ungewöhnlichen Plätzen fischen. Das hat Werder getan, und Frank Baumann scheint eine Verpflichtung mit Symbolwirkung gelungen zu sein. Wenn dann auch noch die übrigen Transfers wie Osako, Harnik oder auch Möhwald greifen, dann entsteht vielleicht wirklich ein neues Gesamtkunstwerk in Grün-weiß.

Die fehlende Kopfballstärke

Aber es bleiben eben auch die Risikofaktoren: Werder mangelt es zum Beispiel an guten Kopfballspielern. Die Innenverteidiger fallen nicht durch übermäßige Größe auf, und auch im Sturm fehlt eine echte Kante. Dabei werden Standardsituation nicht erst seit der WM immer wichtiger. Claudio Pizarro könnte es mit seinem Körpermaß vielleicht noch richten, doch er ist halt nur Teilzeitarbeiter. Und der Hype um ihn könnte sogar zum Bu­me­rang werden. So sieht Klaus Allofs die Gefahr, dass die Fans ihren erklärten Liebling schon früh als Einwechselspieler fordern, wenn es mal nicht läuft. Und das könnte einen Trainer unnötig unter Druck setzen. Ischa was dran.

Und schließlich: der weiterhin aufgeblähte Kader. Selbst der FC Bayern mit drei Wettbewerben vor der Brust beschäftigt nur 24 Spieler, bei Werder dagegen stehen immer noch 31 Namen auf der Gehaltsliste (inklusive Caldirola und Petsos). Da schlummert ein gewisses Konfliktpotenzial bei der Unzufriedenen-Fraktion.

Unterm Strich freilich bleibt diese neue Aufbruchstimmung, die Bremen durchzieht. Das neue Werder-Wort heißt Mut. Mutige Investitionen, mutige Spielweise, mutige Ziele. Und selbst, wenn’s nicht klappen sollte, dann haben sie es wenigstens versucht.

Jörg Wontorra (69)

war Sportchef bei Radio Bremen, Aufsichtsrat bei Werder und ist Moderator des Sky-Talks „Wontorra“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Thomas Eichin, Christian Stoll und Klaus-Dieter Fischer schreibt er, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.