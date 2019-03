Neue Chance für Möhwald?

Philipp Bargfrede fällt aus – und das schmerzt allein schon aus statistischer Sicht. Zum zehnten Mal muss er in dieser Saison verletzungsbedingt passen, darüber hinaus fehlte er einmal aufgrund einer Sperre. Werder hat in diesen Partien gerade einmal zwei Siege geholt. Kein allzu gutes Omen also für das knifflige Spiel in Leverkusen. Gerade in solchen Partien gibt Bargfrede gern einen verkappten Libero. Nun muss eine andere Lösung her.

