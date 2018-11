Neue Autos, noch kein neuer Vertrag

Die Werder-Profis haben am Dienstag ihre neuen Dienstwagen von Volkswagen bekommen. Der neue Vertrag mit dem Sponsor ist unterdessen immer noch nicht unterschrieben worden.

Frisch poliert glänzten sie am Dienstag in der Sonne, die neuen Autos für die Werder-Profis. Wie vor jeder Saison stattete Sponsor Volkswagen die Spieler, Trainer und Verantwortlichen mit Fahrzeugen aus. "Es ist ein Riesenluxus, jedes Jahr ein neues Auto zu bekommen", betonte Trainer Florian Kohfeldt, der sich übrigens für einen Passat entschied. "Der ist familienfreundlich und schnell." Am beliebtesten war allerdings mal wieder das VW-Modell Touareg, das insgesamt 19 Mal ausgeliefert wurde, zum Beispiel an Claudio Pizarro.

VW ist mittlerweile seit zehn Jahren Werder-Sponsor und stellt dementsprechend auch die Dienstwagen bereit. Kurios: Der Vertrag mit dem Automobilkonzern lief in diesem Sommer aus und wurde bisher noch nicht offiziell verlängert. Werder-Boss Klaus Filbry hatte aber schon Mitte Juli betont, dass sich beide Seiten über eine Verlängerung des Kontrakts einig seien. Einzelheiten in der Zusammenarbeit müssten nur neu justiert werden.

Hintergrund: VW zahlte bislang zwei Millionen Euro pro Saison und will den Umfang des Sponsorings reduzieren. Der Konzern war in den vergangenen Monaten mehrfach in die Schlagzeilen geraten, unter anderem wegen eines Skandals um manipulierte Abgaswerte. Offiziell verkündet wurde die Vertragsverlängerung mit Werder bis heute nicht. Das ist aber wohl nur eine Frage der Zeit. Laut "Bild" soll der neue Kontrakt zwei Jahre laufen. Wann er unterschrieben wird, ist jedoch weiterhin ebenso offen wie die finanziellen Konditionen.