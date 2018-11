Neu: Plus-Artikel bei Mein Werder

Mit der Einführung von Plus-Artikeln kosten ausgewählte Inhalte bei Mein Werder ab dem zweiten Nutzungsmonat Geld. Die wichtigsten Fragen dazu werden hier beantwortet.

1. Was hat sich verändert?

Mein Werder beinhaltet nun auch bezahlpflichtige Artikel, so genannte Plus-Artikel. Der Großteil des Angebots der Mein-Werder-App und der Website meinwerder.de bleibt aber weiterhin kostenlos.

2. Warum gibt es jetzt Plus-Artikel?

Nach wie vor bleibt der Großteil der Mein-Werder-Artikel frei für jeden verfügbar, dazu gehören Spielberichte, Transfermeldungen, die Berichterstattung aus der Mixed-Zone, von Pressekonferenzen und vieles mehr. Zusätzlich bietet Mein Werder nun auch sogenannte Plus-Artikel. In diese Plus-Artikel investieren die Mein-Werder-Reporter und -Redakteure besonders viel Zeit und Fußball-Expertise: Sie ordnen ein, beleuchten kritisch, stellen außergewöhnliche Fragen und erzählen Geschichten, die sich so nicht überall finden. Diese Inhalte sind ein zusätzliches Angebot von Mein Werder für jene, die noch tiefer in die Berichterstattung über Werder Bremen eintauchen möchten.

3. Woher weiß ich, was bezahlpflichtig ist?

Die Plus-Artikel sind farblich und mit einem „Plus“-Button gekennzeichnet, so dass sie eindeutig zu identifizieren sind.

4. Was passiert, wenn ich auf einen Plus-Artikel klicke?

In diesem Fall öffnet sich der Artikel und ein ausgewählter Aspekt des vollständigen Textes wird sichtbar. Unter diesem Text-Ausschnitt befindet sich ein Feld, in dem du dich registrieren und ein Abo abschließen kannst, so du das möchtest (siehe auch 8.). Wenn du bereits ein Abo besitzt, siehst du sofort den vollständigen Artikel.

Der Klick auf einen Plus-Artikel verpflichtet zu nichts.

5. Woher soll ich wissen, wofür ich zahle, wenn ich die Plus-Artikel nicht lesen kann?

Du kannst alle Plus-Artikel 30 Tage kostenlos lesen. Hierfür musst du dich einmal auf meinwerder.de registrieren und ein Abo abschließen. Oder du schließt das Abo direkt im App- beziehungsweise Google-Store ab. Dies ist unter jedem Plus-Artikel möglich. Und dieses Abo kannst du monatlich kündigen. Wenn du nach den kostenlosen Tagen nicht von unseren Plus-Artikeln überzeugt bist, reicht eine Kündigungs-E-Mail an info@meinwerder.de. Die Kündigungsfrist beträgt fünf Tage zum Ende deiner kostenlosen Testphase. Auch während der Abo-Laufzeit kannst du dein Abo jederzeit monatlich kündigen. Hast du das Abo im App- beziehungsweise Google-Store abgeschlossen, kannst du nur dort kündigen (siehe auch 9.).

6. Wie viel kostet es, die Plus-Artikel zu lesen?

Um die Plus-Artikel lesen zu können, brauchst du ein Abo. Dieses Abo kostet 4,99 €/Monat, wenn du es über meinwerder.de abschließt. Willst du das Abo in der App abschließen, wirst du in den Google-Play- beziehungsweise App-Store geleitet, wo du es für 5,49 €/Monat kaufen kannst. WESER-KURIER-Abonnenten zahlen 2,99 €/Monat, wenn sie sich über meinwerder.de registrieren.

7. Wie kann ich bezahlen?

Im Google-Play- beziehungsweise App-Store bezahlst du mit der Zahlungsmethode, die mit deinem Google-Konto beziehungsweise deiner Apple-ID verknüpft ist. Bestellst du das Abo über meinwerder.de, hast du die Möglichkeit per Paypal, SEPA Lastschrift oder Kreditkarte zu bezahlen.

8. Wie kann ich ein Abo abschließen?

Abo-Abschlüsse sind ausschließlich online möglich. Dafür hast du zwei Möglichkeiten:

Entweder klickst du auf meinwerder.de auf einen Plus-Artikel, registrierst dich und schließt in der Folge ein Abo ab. Oder du klickst auf einen Plus-Artikel in der App. Dann kannst du das Abo direkt im Google-Play- beziehungsweise App-Store abschließen (für Preise siehe 6.).

WESER-KURIER-Abonnenten, die bereits einen Login für weser-kurier.de besitzen, können sich mit diesem auch auf dem Desktop bei meinwerder.de einloggen und den Abo-Bestellprozess durchführen.

Ein Abo beginnt an dem Tag, an dem es abgeschlossen wird, und endet bei Kündigung einen Monat später.

9. Wie kann ich das Abo kündigen?

Du kannst dein Abo monatlich kündigen. Wenn du das Abo über meinwerder.de abgeschlossen hast, schreibe bitte deine Kündigungs-E-Mail an info@meinwerder.de, danach erhältst du eine Kündigungsbestätigung. Die Kündigungsfrist beträgt fünf Tage zum Ende deines aktuellen Abos, das heißt, wenn du dein Abo beispielsweise zum 30.10. abgeschlossen hast, läuft es bis 29.11. und du müsstest bis zum 24.11. deine Kündigungs-E-Mail abschicken.

Hast du dein Abo direkt im Google-Play- oder App-Store abgeschlossen, kannst du auch nur dort kündigen. Hier findest du eine Anleitung dazu für iPhones und hier für Android-Geräte.

10. Wie kann ich meine Abo-Bestellung widerrufen?

Du kannst deine Bestellung innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen widerrufen, indem du eine E-Mail an widerruf@meinwerder.de schickst. Hast du dein Abo über den Google-Play- beziehungsweise App-Store abgeschlossen, kannst du das Abo nur dort widerrufen.

11. Ich habe technische Schwierigkeiten beziehungsweise der Bestellprozess funktioniert nicht. An wen kann ich mich wenden?

Wenn du dich über meinwerder.de registriert und dein Abo dort abgeschlossen hast, wende dich bei Problemen bitte an info@meinwerder.de. Wenn du das Abo via Google-Play- oder App-Store abgeschlossen hast, wende dich bitte an den Google- oder Apple-Support.

12. Ich habe ein inhaltliches Anliegen und möchte das gerne der Redaktion mitteilen. Wie kann ich das tun?

Für inhaltliche Anregungen, Kritik oder Fragen schicke bitte eine E-Mail an feedback@meinwerder.de.