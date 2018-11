„Natürlich wird der Kopf schon mal müde“

Claudio Pizarro hat im Interview mit dem „DFL Magazin“ über nicht enden wollende Partys auf dem Oktoberfest, fiese Sprüche von jüngeren Spielern und Momente, in denen er sich quälen muss, gesprochen.

Die Musik ging aus. Die Party sollte zu Ende sein, doch Claudio Pizarro dachte vielleicht an diesen Song von Laserkraft: „Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen.“ Jedenfalls schnappte sich der Peruaner seine damaligen Bayern-Teamkollegen Dante und Rafinha, um mit ihnen noch ein wenig Musik zu machen. Das südamerikanische Trio nutzte dafür Gläser und Löffel. „Wir sind zu den anderen Tischen gegangen und haben die Party neu angefangen“, erzählte Pizarro. Diese Anekdote vom Münchener Oktoberfest gab der Werder-Stürmer im Interview mit dem „DFL Magazin“ zum Besten.

Sie illustriert sehr gut, wie wichtig der Spaß für Pizarro ist - im Leben und auch auf dem Fußballplatz. „Um ins Spiel reinzukommen, brauche ich eine positive Energie und Freude“, sagte der 40-Jährige. Das bedeutet aber nicht, dass Pizarro alles ganz locker nimmt. Sein Ehrgeiz ist ungebrochen. „Ich bin hier, weil ich noch spielen will. Weil ich noch die Lust habe. Und weil ich glaube, ich kann das. Ich mache das noch so lange, wie ich mit den 18-Jährigen laufen kann“, betonte er.

Die 18-Jährigen, das sind seine jungen Mitspieler und Gegenspieler, deren Väter teilweise jünger sind als Pizarro. Natürlich wird die Sturmlegende von einem dieser Lausebengel auch mal mit seinem fortgeschrittenen Alter aufgezogen. Die passende Antwort dafür hat Pizarro aber natürlich parat, wie er verriet: „Okay, ich werde dir schon zeigen, wer hier der Opa ist.“

Ratgeber für junge Teamkollegen

Das ist natürlich alles nur Spaß, bei Werder versucht der Routinier vor allem, den jungen Teamkollegen zu helfen. „Ich rede sehr viel auf dem Platz mit ihnen. Wenn es Situationen gibt, die ich vielleicht früher erkenne. Oder Phasen, in denen man Druck hat und ruhig bleiben muss“, erzählte Pizarro. Er wollte diese Herausforderung unbedingt noch einmal suchen. Nach dem Abstieg mit Köln und der Nicht-Nominierung für den peruanischen WM-Kader habe er nicht abtreten können, unterstrich Pizarro.

Er ging also wieder zu Werder, es war seine vierte Rückkehr an die Weser. „Ich bin einer, der sich sehr damit identifiziert, wo er war. Und ich bin sehr dankbar. Die Leute hier waren immer sehr nett zu mir. Das versuche ich zurückzugeben“, erklärte der Bremer Fanliebling. Er wollte diese Herausforderung, auch wenn Trainer Florian Kohfeldt ihm keinerlei falsche Hoffnungen macht. „Im Sommer sagte er ganz klar: Es wird Momente geben, in denen du nicht von Anfang spielen kannst, ja, in denen du vielleicht nicht einmal im Kader sein wirst“, schilderte Pizarro. Er finde diese Ehrlichkeit des Trainers jedoch gut.

Bisher stand Pizarro in dieser Saison immer im Kader und war schon öfter ein entscheidender Faktor. Er habe viel Spaß, die Mannschaft entwickele sich sehr gut, betonte der Torjäger. Manchmal müsse er sich aber schon quälen, gab Pizarro zu. „Die Lust ist nie weg. Aber natürlich wird der Kopf schon mal müde, von der ständigen Konzentration, jeden Tag Training, jeden Tag dieselben Leute. Okay, ja, es ist nicht immer nur Spaß.“

Das komplette Interview findet sich in der aktuellen Ausgabe des „DFL Magazins“.