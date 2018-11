Nächstes Ziel: 40 Punkte

Florian Kohfeldt mahnt zur Vorsicht, und auch die Mannschaft gibt sich mit den bisher 30 Punkten nicht zufrieden: Werder möchte für den Klassenerhalt in den kommenden Spielen nachlegen.

Die Mannschaft hat am Mittwoch frei gehabt. Entspannen, den Kopf frei kriegen, mal nicht an Fußball denken, bevor es am Donnerstag weitergeht mit der Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel in Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr). Dann sollen die nächsten drei Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt eingesammelt werden, und um nichts anderes geht es bei Werder derzeit, trotz der guten Serie; das haben Spieler und Trainer nach dem 3:1-Sieg gegen Köln unmissverständlich ausgedrückt. "Wir dürfen uns nicht zu sicher sein", sagte Milos Veljkovic. "Wir sind noch nicht unten raus", sagte Maximilian Eggestein. Und Florian Kainz sagte: "Es war ein wichtiger Schritt, aber es sind noch viele Spiele zu spielen."

Die nächsten drei führen Werder mit dem FC Augsburg (Tabellenachter), Eintracht Frankfurt (Tabellenfünfter) und Hannover 96 (Tabellenzwölfter) zusammen. Es sind die Spiele 27 bis 29 in der laufenden Saison, und es ist gut möglich, dass die Dinge im Abstiegskampf anschließend etwas klarer liegen als jetzt. Jetzt hat Werder immerhin schon fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sogar deren zwölf auf einen direkten Abstiegsplatz, "aber es ist noch nichts entschieden", sagte Werders Trainer Florian Kohfeldt am Montagabend, "noch gar nichts".

Mindestens zehn Punkte, so hat es Kohfeldt vorgerechnet, fehlen den Bremern noch zum Klassenerhalt. Werder hätte dann 40 Punkte plus X, die haben seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch immer gereicht. Dass Werder diese zehn Punkte holt, scheint derzeit äußerst wahrscheinlich. Die Mannschaft wirkt gefestigt, punktet seit Wochen regelmäßig, während die Konkurrenz aus Wolfsburg, Mainz und Hamburg eher eine negative Entwicklung vorzuweisen hat. In Wolfsburg etwa hat sich der Trainerwechsel von Martin Schmidt zu Bruno Labbadia bislang nicht bezahlt gemacht (ein Punkt aus drei Spielen). Mainz hat in den vergangenen sieben Spielen nur einen Sieg geholt. Und der HSV? Nun ja ...

Werder hingegen hat am Montag den dritten Heimsieg in Serie eingefahren (Wolfsburg, Hamburg, Köln), überhaupt ist Werder unter Kohfeldt auch nach dem neunten Spiel noch ungeschlagen im Weserstadion. "Wir sind auf dem Weg, schwer zu schlagen zu sein", sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Es liegt an der Mannschaft, diesen Eindruck am Wochenende zu festigen.