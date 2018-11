Thanos Petsos hat via Instagram ein Update zu seiner Knieverletzung gegeben. Demnach stehe er schon bald wieder auf dem Trainingsplatz. Zuvor war eine längere Ausfallzeit befürchtet worden.

Thanos Petsos hatte sich vor wenigen Tagen im U23-Training eine Verletzung im Knie zugezogen. Der bei den Profis aussortierte Mittelfeldspieler, der im Winter verkauft werden soll, drohte „die eine oder andere Woche“ auszufallen, wie Sportchef Frank Baumann am Montag Mein Werder erklärte – was einen Verkauf natürlich erschwert hätte.

Doch nun kehrt der Grieche offenbar schneller ins Training zurück als zunächst befürchtet: „Ich habe mir das Innenband im Knie leicht überdehnt. Werde nächste Woche wieder am Platz stehen“, ließ er in einem Statement via Instagram verlauten.