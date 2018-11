Nächste Runde im Klasnic-Prozess

Vor dem Landgericht hatte Ivan Klasnic Recht bekommen, doch die Ärzte Götz Dimanski und Manju Guha legten Berufung ein. Der Rechtsstreit um die Nierenerkrankung des Ex-Werderaners geht nun also weiter.

Vor mehr als zehn Jahren fing er an, und abgeschlossen ist der Gerichtsprozess noch immer nicht. Im April 2008 reichte Ivan Klasnic eine Klage gegen Werders ehemaligen Mannschaftsarzt Götz Dimanski und die Internistin Manju Guha ein. An diesem Freitag steht in diesem Rechtsstreit das Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Bremen an. Klasnic wirft den beiden Ärzten vor, seine Nierenerkrankung nicht erkannt beziehungsweise nicht richtig behandelt zu haben. Nachdem der frühere Werder-Stürmer im März 2017 vor dem Landgericht in wesentlichen Punkten Recht bekommen hatten, legten die Mediziner Berufung ein.

Dimanski, Guha und beteiligte Reha-Zentren waren dazu verurteilt worden, Klasnic 100.000 Euro Schmerzensgeld zu bezahlen. Dazu sollte ein Schadensersatz kommen, der auch künftige Folgekosten von Klasnics Leiden berücksichtigt, sowie ein Verdienstausfall für das Jahr 2007. Nach dem Urteil zeigte sich Klasnic erleichtert über die „deutliche Aussage des Gerichts“ und darüber, dass das Warten auf eine Entscheidung endlich beendet sei. Dimanski sagte, er sei „völlig überrascht und sehr enttäuscht“.

Streit um medizinische Zuständigkeit

Die Berufung kam angesichts dieser Aussage nicht überraschend. Der Mediziner hatte stets seine Unschuld beteuert. „Eine Nierenerkrankung zu erkennen, ist nicht Angelegenheit eines Spezialisten für Bewegungsapparate – das ist Sache von Internisten. Ich hätte ein Problem, wenn ich keine Internisten hinzugezogen hätte“, sagte Dimanski einmal. Die Internistin Guha wiederum stritt ab, dass die Alleinschuld bei ihr liege. Sie habe die Untersuchungsergebnisse Klasnics an Dimanski weitergeleitet.

Es ist also ein verworrener Rechtsstreit, der da am Freitag seine Fortsetzung findet. Fakt ist, dass Klasnics Leben schon seit vielen Jahren von dem Nierenleiden bestimmt wird. Im Oktober 2017 musste ihm bereits die dritte Spenderniere transplantiert werden. Im Vorfeld der anstehenden Berufungsverhandlung wollte sich der Double-Sieger von 2004 nicht äußern. Klasnic wird nach Mein-Werder-Informationen aber bei dem Gerichtstermin anwesend sein.