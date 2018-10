Die Euphorie nach dem Sieg gegen Schalke und dem zweiten Tabellenplatz ist aktuell groß bei Werder. Davy Klaassen blieb am Sonntag im Mediengespräch dennoch betont bescheiden.

Es war ein schöner Abend und ein genauso schöner Morgen für viele Werder-Fans. Sie konnten vor dem Einschlafen und nach dem Aufstehen auf die Tabelle schauen und sahen ihren Verein dank des 2:0-Sieges gegen Schalke auf dem zweiten Platz. Als sich Davy Klaassen nun am Sonntagvormittag mit Journalisten unterhielt, musste angesichts des Tabellenstandes diese Frage kommen: Ist Werder jetzt ein Kandidat für die Champions League? Klaassen geriet ins Grübeln. „Puh, das weiß ich nicht“, sagte der Mittelfeldspieler. „Es ist noch zu früh. Wir spielen gut, okay. Aber es ist noch eine lange Saison.“

Der 25-Jährige entschied sich also dafür, bescheiden zu bleiben. Genau so hatten sich am Sonnabend auch seine Teamkollegen und die Verantwortlichen geäußert. „Das Spiel gegen Schalke war nicht super, aber das Ergebnis war gut. Nach der Hinrunde kann man mehr sagen“, betonte Klaassen. Dass die Bremer sich aktuell auf dem richtigen Weg befinden, wollte der Niederländer aber nicht abstreiten. „Top-Mannschaften müssen super Fußball spielen können, sie müssen einen klaren Plan haben und alle Spieler müssen ein Ziel haben“, zählte Klaassen auf, um dann anzufügen: „Ich glaube, das haben wir.“

Gegen Schalke hat Werder seine Qualitäten nun auch gegen ein vermeintliches Schwergewicht der Liga bewiesen, auch wenn die Königsblauen derzeit weit unten in der Tabelle stehen. Am kommenden Sonntag wartet mit Bayer Leverkusen nun ein weiterer Kontrahent, der seinen Ansprüchen hinterherhinkt. „Leverkusen ist ein guter Gegner, der auch in den europäischen Wettbewerb will“, sagte Klaassen. „Aber wir spielen im Weserstadion und wollen das Spiel gewinnen.“

