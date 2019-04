„Na dann: Glückliche Ostern“

Zum Osterfest 2004 war die Bremer Meisterschaft noch nicht in trockenen Tüchern, aber zumindest grüßte Werder bereits von der Tabellenspitze. Am 11. April 2004 berichtete der Weser-Kurier vom Auswärtsspiel in Frankfurt, bei dem der Vorsprung auf den Rivalen aus dem Süden fast geschmolzen wäre, hätte ein später, umstrittener Elfmeter nicht für die Entscheidung zu Bremer Gunsten gesorgt.

