Mut zur Viererkette?

Am Sonnabend (15.30) steigt in München das erste von zwei Duellen gegen den FC Bayern. Florian Kohfeldt fehlen im Angriff einige Optionen, in der Defensive ein Schlüsselspieler. Hilft die Flucht nach vorne?

An das Hinspiel gegen den FC Bayern hat Florian Kohfeldt überhaupt keine guten Erinnerungen. „Da bin ich auch zum ersten Mal richtig laut geworden“, beschrieb Werders Cheftrainer einst seine Reaktion während der 1:2-Niederlage im Weserstadion. Der Grund für Kohfeldts Ausbruch: Eine Abkehr von der Spielweise, die er von seiner Mannschaft sehen wollte. Statt forsch und mutig spielte Werder ängstlich, es war mehr Verhinderungsfußball zu erkennen als der Wille, das Spiel zu gewinnen.

Damals konnten die Unsicherheiten im Bremer Spiel kaum überraschen. Die Niederlage gegen die Bayern war der Höhepunkt einer kleinen Negativserie. Angefangen mit dem 2:6 in Leverkusen, über Niederlagen gegen Mainz und Gladbach bis zum Last-Minute-Unentschieden in Freiburg hatte Werder das Selbstverständnis und auch das Selbstvertrauen verloren, um den Rekordmeister ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen.

Andere Voraussetzungen, ähnliche Probleme

In der Rückrunde holte man statt einem Punkt zehn Zähler aus diesen vier Partien. Angst vor den großen Bayern dürfte am Sonnabend (15.30 Uhr) also nicht zu erwarten sein – auch, wenn der Rekordmeister seit Wochen in beeindruckender Form ist und während der letzten sieben Partien auf nationaler Ebene sechsmal mindestens vier Tore schoss.

Mutige Werderaner könnten entsprechend die Flucht nach vorne planen. Dafür spricht, dass für eine zusätzliche Absicherung der Schlüsselspieler fehlt. Philipp Bargfrede wird zwar aller Voraussicht nach rechtzeitig fit, um wieder in den Kader zu rücken, aber für einen Platz in der Startelf kommt das erste der beiden Bayern-Spiele noch zu früh. Weil Bargfrede für das Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) ausgeruht sein soll, wird der Platz in der Startelf voraussichtlich an den fußballerisch starken, aber in der Absicherung etwas schwächeren Nuri Sahin fallen. Schon im Hinspiel hatte Kohfeldt so auf einen Bargfrede-Ausfall reagiert, eine Dreierkette mit drei echten Innenverteidigern ist eher unwahrscheinlich.

Weicht die Raute?

Bleiben noch drei Fragen. Die erste ist die nach der Grundordnung im Mittelfeld: Zuletzt durfte Max Kruse sich häufig als Zehner in einer Raute zum etablierten Kern um Sahin oder Bargfrede, Davy Klaassen und Maximilian Eggestein gesellen. Diese Raute hat jedoch ihre systemische Schwachstelle auf den Außenbahnen, die lediglich von verschiebenden Zentrumsspielern und den Außenverteidigern gesichert werden können. Gegen die Bayern, deren größte Stärke die stark besetzten Flügel um Kingsley Coman und Serge Gnabry sind, wäre die Raute ein Spiel mit dem Feuer.

Wahrscheinlicher ist also, dass Kohfeldt Kruse in vorderster Front agieren lässt und die zwei übrigen Offensiven als klare Außenstürmer mit entsprechenden Defensivaufgaben aufstellt. Johannes Eggestein steht nach muskulären Problemen noch nicht wieder zur Verfügung. Neben Milot Rashica dürfte Yuya Osako, der Torschütze des Hinspiels, die besten Karten auf einen Platz in der Startelf haben. Und dann ist da noch der alte Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung: Spielt Milos Veljkovic oder Sebastian Langkamp? Eine 50:50-Entscheidung, die zuletzt häufiger zugunsten des Serben ausgefallen war.

So könnte Werder spielen:





Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: