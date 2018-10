Ralf Lorenzen schreibt in seiner „taz“-Kolumne über Werders Erfolg. Er glaubt, dieser hänge mit ihrem Mut und ihrem Plan zusammen. Dafür nennt er ein paar Beispiele.

Es habe in dieser Saison einen Moment gegeben, der den Unterschied zum SV Werder der Vorjahre am deutlichsten gemacht habe, schreibt Ralf Lorenzen in seiner Kolumne bei der „taz“. Beim Zwischenstand von 0:1 in Stuttgart sei das gewesen. „Obwohl die Mannschaft nach einem frühen Platzverweis nur noch zu zehnt spielte, entschied sich Trainer Florian Kohfeldt dafür, mit Claudio Pizarro und Martin Harnik für Philipp Bargfrede und Ludwig Augustins­son zwei Offensiv- für zwei Defensivspieler einzuwechseln“, erinnert sich Lorenzen.

Damit will der Autor den Mut, den die Verantwortlichen bei Werder zeigen, verdeutlichen. „Mut ist die zentrale Vokabel in der Werder-Sprache, seit Kohfeldt vor einem Jahr den Cheftrainerposten übernahm“, schreibt er. Es sei auch von Baumann mutig gewesen, den Trainer der U23 zum Werder-Cheftrainer zu machen. Kohfeldt wiederum sei mutig gewesen, im Abstiegskampf keinen destruktiven Ergebnisfußball spielen zu lassen, sondern eine spielerische Entwicklung während der Rettung voranzutreiben.

Ein weiteres Argument, das der Autor nennt, ist die Kapitänswahl: „Dazu machte Kohfeldt den Spieler mit dem größten Eigensinn zum Kapitän: Max Kruse. Die Botschaft: Action statt Berechenbarkeit.“ Insgesamt zeige Werder im Moment, wie wichtig es gerade für Klubs mit begrenzten finanziellen Mitteln sei, einen klaren Plan und überzeugend agierende Führungskräfte zu haben, fasst Lorenzen zusammen.

