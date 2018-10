Muss Kohfeldt stärker auf Rotation setzen?

Werder-Trainer Florian Kohfeldt verändert seine Startelf bisher kaum. Über die Vor- und Nachteile der ausbleibenden Rotation diskutieren die Mein-Werder-Reporter Christoph Sonnenberg und Jannik Sorgatz.

Mindestens acht Plätze in der Startelf sind bei Werder derzeit vergeben. Trainer Florian Kohfeldt setzt auf ein festes Gerüst, dadurch ist es für die Spieler aus der zweiten Reihe schwierig, eine Chance zu bekommen. „Das Leistungsprinzip wird ein Stück weit außer Kraft gesetzt. Das kann zu Frustration führen“, gibt Mein-Werder-Reporter Christoph Sonnenberg zu bedenken. Als Beispiel nennt er Sebastian Langkamp, der beim 2:0-Sieg gegen Wolfsburg als Vertreter des gesperrten Milos Veljkovic überzeugte und am Sonnabend gegen Schalke wohl trotzdem wieder auf die Bank muss.

Jannik Sorgatz glaubt dagegen, dass die wenigen Wechsel in der Startelf der Mannschaft Sicherheit geben. „Gerade in der Defensive halte ich es für wichtig, auf Kontinuität zu setzen“, betont der Mein-Werder-Reporter. Zudem habe Kohfeldt derzeit wenig Gründe dafür, etwas zu verändern. „Es läuft richtig gut. Die, die nicht so viel spielen, müssen sich in den Dienst der Mannschaft stellen“, findet Sorgatz.