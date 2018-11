Muss der SC Weiche ausweichen?

Wo muss Werder in der zweiten Pokalrunde antreten? In Flensburg oder doch woanders? Aktuell versucht der SC Weiche Flensburg alles, um zu Hause zu spielen. Dort fehlt aber das Flutlicht.

Die Freude war riesengroß bei Hans-Ludwig Suhr. Als die Auslosung der zweiten DFB-Pokal-Runde am Sonntag ergab, dass sein SC Weiche Flensburg gegen Werder Bremen antreten darf, jubelte der Vereinsvorsitzende erst einmal ausgiebig. Auch am Montag war Suhr immer noch begeistert. "Das Los ist toll. Besser geht es gar nicht", sagte er zu Mein Werder. Allerdings ist dieses Traumlos für Suhr und seine Mitstreiter nun auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Die Verantwortlichen des Regionalligisten arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Partie am 30. oder 31. Oktober auch tatsächlich in Flensburg ausgetragen werden kann.

"Das ist unser großer Wunsch, und wir versuchen alles. Unsere Fans hätten das verdient", unterstrich Suhr. Das große Problem: Für das Abendspiel fehlt im Manfred-Werner-Stadion der Flensburger das nötige Flutlicht. Der SC Weiche müsste sich also eine mobile Lichtanlage ausleihen, die so leistungsfähig ist, dass sie genug Helligkeit für eine TV-Übertragung spendet. "Wir haben uns schon erkundigt. Das Flutlicht dürfte etwa 100.000 Euro kosten", berichtete Suhr. Das ist viel Geld für einen Viertligisten, und damit ist es auch noch nicht getan. Beim Erstrundenspiel gegen Bochum (1:0) waren 3500 Zuschauer in Flensburg, mehr sind nicht zugelassen. Gegen Werder würden aber mehr Fans kommen, daher wären mobile Tribünen nötig. "Wir bräuchten Platz für 6000 bis 7000 Zuschauer. Für die Zusatztribünen müssten wir 20.000 bis 30.000 Euro bezahlen", sagte Suhr.

Der Klubchef hofft nun auf Hilfe: "Wir sind auf die finanzielle und technische Unterstützung der Stadt Flensburg angewiesen." Die Chancen, dass das Duell gegen Werder in Flensburg steigen kann, bezifferte Suhr mit "50:50". Sollte das nicht klappen, müsste der SC Weiche ausweichen. Holstein Kiel spielt im Pokal selbst zu Hause. Das Hamburger Volksparkstadion ist zu groß. Also würde es laut Suhr wohl auf das Stadion an der Lohmühle in Lübeck oder das Millerntor-Stadion in Hamburg hinauslaufen.