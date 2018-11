Muskelfaserriss bei Möhwald, Harnik bald zurück

Zuletzt hatte Zugang Kevin Möhwald bei Werders Auftritten gefehlt – nun steht auch fest, warum. Der Ex-Nürnberger hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, wie Trainer Florian Kohfeldt mitteilte.

Während die Kollegen an den vergangenen beiden Tagen Testspiele absolvierten, musste Möhwald bereits zuschauen. Über Oberschenkelprobleme hatte der Mittelfeldakteur geklagt, eine genau Diagnose ergab nun, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Wie Coach Florian Kohfeldt am Dienstagvormittag sagte, soll Möhwald dennoch mit ins Trainingslager an den Chiemsee fahren, dort individuelle Einheiten absolvieren und auch im Laufe der kommenden Woche wieder ins Teamtraining einsteigen.

Komplette Entwarnung gab der Werder-Trainer bei Martin Harnik. Der Angreifer war nach seinem Führungstreffer gegen Venlo mit Rückenbeschwerden ausgewechselt worden – als Vorsichtsmaßnahme. So absolvierte Harnik zwar am Dienstag eine individuelle Einheit, ansonsten sei aber "alles gut", wie Kohfeldt erklärte. Der 30-Jährige könne somit fraglos die Reise in den Süden Deutschlands am Sonnabend antreten.