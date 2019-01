„Müssen uns für den Aufwand belohnen“

Werder muss sich in der Rückrunde mit mehr Punkten für den spielerischen Aufwand belohnen als in der Hinrunde. Das sagte Kevin Möhwald am Dienstag. Zudem sprach er über seine persönlichen Ziele im neuen Jahr.

Kevin Möhwald war zum Ablauf der der Hinrunde ein wichtiger Bestandteil von Werders Stammelf – anders als zu Beginn der Saison, als er unter anderem durch eine Verletzung ausgebremst worden war und sich deshalb erst ins Team kämpfen musste. Aufgrund seines persönlichen Aufschwungs „hätte es die Winterpause für mich nicht gebraucht, weil ich so gut drauf war“, sagte er in einer Presserunde am Dienstag. Viele andere Spieler hingegen hätten sich „nach der Pause gesehnt.“

Nun will Möhwald „da weitermachen, wo ich vor der Winterpause aufgehört habe“, erzählte er. Ein „Selbstläufer“ werde das aber nicht, wenngleich es „einzig und allein an mir selbst liegt“. Das wichtigste für ihn sei zuletzt gewesen, dass er die Wintervorbereitung „ohne Wehwehchen“ rumbekommen habe, „anders als es in der Sommervorbereitung“ der Fall gewesen war.

Sein persönliches Ziel sei es, in der Rückrunde „mehr Einsatzminuten“ zu bekommen als in der Hinrunde. Und: „Ich möchte auf dem Platz mehr Verantwortung übernehmen. Aber das ist ein Prozess, der noch läuft“.

Als Mannschaft, erklärte Möhwald, müsse sich Werder in der Rückrunde „besser für den betriebenen Aufwand“ belohnen. „In der Hinrunde haben wir in spielerischer Hinsicht viel Gutes auf den Platz gebracht, aber die Punkte haben am Ende gefehlt.“ Das gelte es zu ändern. Man habe im Team aber daran gearbeitet und „alle sind zuversichtlich“, dass das auch Früchte tragen werde.

Auf die Frage, ob das Auftaktspiel in Hannover am kommenden Sonnabend einfach werde, da die Niedersachsen auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, erwiderte Möhwald: “Wenn man mit solchen Gedanken in so ein Spiel geht, geht es auf jeden Fall schief.“ Überhaupt wolle man wenig über die Gegner nachdenken, sondern sich auf die eigenen Stärken fokussieren.