Moneten aus Monaco

Andreas Wolf kam im Sommer 2011 ablösefrei aus Nürnberg an die Weser. Wolf spielt nur ein halbes Jahr bei Werder – dann folgt er dem Lockruf des Geldes.

Es war ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. „Eines, das du im Leben nicht so oft bekommst“, sagt Andreas Wolf. Der französische Renommierklub AS Monaco hatte angefragt, und Wolf, der schon immer mal im Ausland spielen wollte, sah seine große Chance gekommen. „Das Ding war finanziell interessant, und ich wusste, dass das in meinem Alter, ich war damals 29, mein letzter großer Vertrag werden würde.“ Das Problem war bloß, dass Wolf erst ein halbes Jahr zuvor bei einem anderen Klub unterschrieben hatte. Bei Werder.

Die Bremer hatten Wolf im Sommer 2011 ablösefrei vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. Wolf sollte Per Mertesacker ersetzen, dessen Wechsel zum FC Arsenal sich damals bereits abgezeichnet hatte und der dann kurz vor Ende der Transferperiode vollzogen wurde, und bis zur Winterpause klappte das auch ganz gut mit Wolf und Werder. Die Bremer beendete die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga als Tabellenfünfter, und Wolf hatte mit 15 Einsätzen seinen Teil dazu beigetragen. „Ich hatte eine sehr gute Zeit in Bremen“, sagt Wolf, „der Verein hatte mich super aufgenommen, die Leute waren alle sehr herzlich zu mir, die Stadt war richtig schön, die hat meiner ganzen Familie gefallen. Ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können.“

Teil eines Millionenprojektes

Bis im Januar 2012 das Angebot vom AS Monaco kam. „Das war ein großer Name in Europa, und ich war sofort vom Projekt überzeugt“, sagt Wolf. Monaco war in der Saison zuvor in die zweite französische Liga abgestiegen und plante nun, mithilfe russischer Millionen zurück zu alter Stärke zu finden. Wolf sollte dabei helfen, und Wolf wollte dabei helfen. Also bat er Werders damaligen Manager Klaus Allofs und Werders damaligen Trainer Thomas Schaaf zum Gespräch. „Das waren sehr ehrliche Gespräche“, erinnert sich Wolf, „und ich habe den beiden von Beginn an gesagt: Wenn ich bleiben soll, bleibe ich.“ Doch Allofs und Schaaf ließen ihn für eineinhalb Millionen Euro Ablöse zum AS Monaco ziehen. Und weder Allofs noch Schaaf noch irgendwelche Mitspieler hätten anschließend ein böses Wort über seinen frühen Abschied verloren. „Die Jungs haben das verstanden, so ist das Geschäft halt.“

Wolf macht kein Geheimnis daraus, dass das Geld bei seiner Entscheidung damals eine große Rolle spielte. Aber eben nicht nur. Wolf wollte nach 14 Jahren beim 1. FC Nürnberg und einem halben Jahr in Bremen einmal raus in die Welt, ein neues Land kennenlernen, eine neue Mentalität, und auch eine neue Sprache, in diesem Fall Französisch. „Ich konnte kein Wort, da musste ich mich ganz schön umgewöhnen“, sagt Wolf. Und überhaupt: „Von Bremen nach Monte Carlo, das war ein ziemlicher Kontrast.“ Wolf, der ruhige und bodenständige Abwehrhaudegen, lebte plötzlich mit den Schönen und Reichen am Mittelmeer. „Was soll ich sagen? Das Leben in Monte Carlo ist tatsächlich so, wie man es in den Zeitungen liest“, sagt Wolf, „es ist alles ein bisschen größer und ausgefallener.“

Karriereende der Gesundheit wegen

Auch im Fußball. Nach dem Aufstieg in die erste Liga, an dem Wolf als Kapitän großen Anteil hatte, ging der russische Investor im Sommer 2013 auf Einkaufstour, holte unter anderem die Weltstars Radamel Falcao, James Rodriguez, Eric Abidal und Joao Moutinho zum AS Monaco. „Das war eine unglaubliche Erfahrung, mit diesen Stars zu spielen“, sagt Wolf. Monaco wurde 2013/2014 prompt Vizemeister, hinter Paris Saint-Germain, doch Wolf kam nur ein einziges Mal zum Einsatz. Verletzungen, vor allem am Knie, hatten ihn immer wieder zurückgeworfen, irgendwann ging es einfach nicht mehr. Im Juli 2014 löste er seinen Vertrag in Monaco auf und beendete seine Karriere. Mit 32 Jahren. „Ich wollte meinen Körper nicht weiter kaputt machen", sagt Wolf, "ich will später noch mit meinen Kindern im Garten kicken können.“

Wolf zog mit seiner Familie zurück nach Nürnberg und nahm das Angebot seines ehemaligen Vereins 1. FC Nürnberg an, Co-Trainer der U23 zu werden. 2016 folgte die Trennung, seitdem ist Wolf nicht mehr im Profigeschäft tätig und genießt den Abstand zum Fußball. Der 35-Jährige möchte nun erst mal eine kaufmännische Ausbildung abschließen. Ob er danach noch mal auf die große Bühne zurückkehren wird, als Trainer, weiß Wolf noch nicht. "Ich genieße es, mehr Zeit mit der Familie zu haben", sagt er, "aktuell bin ich nicht auf Jobsuche."