„Momentan werden fast alle Fehler bestraft“

Werder fehlt der Flow der ersten Wochen. Mein-Werder-Experte Dieter Eilts erklärt, wie die Länderspielpause helfen kann, ihn wiederzufinden.

Florian Kohfeldt hat gesagt, die Länderspielpause komme ihm ganz recht, damit alle mal ein wenig Abstand gewinnen können. Wie siehst du das?

Dieter Eilts: Bist du in einem Flow und sind alle Spieler fit, willst du am liebsten durchspielen. Hast du ein paar Spiele hintereinander verloren und Leistungsträger sind nicht am Limit, dann bist du ganz froh, Pause zu haben. Deshalb wird Werder die Pause nach den drei Niederlagen guttun. Sie haben Zeit, die zurückliegenden Spiele in Ruhe zu analysieren. Es war ja nicht alles schlecht.

Die Lösung für die Probleme scheint der Trainer noch nicht gefunden zu haben. Es scheinen zudem viele kleine zu sein.

Deshalb ist es gut, dass trotz der vielen Abstellungen in der Länderspielpause die Achse da ist: Niklas Moisander, Nuri Sahin, Philipp Bargfrede, Davy Klaassen, Max Kruse, dazu der erfahrene Claudio Pizarro. Sie helfen dem Trainer, wenn es darum geht, die Marschroute noch mal neu festzulegen und zu trainieren. Dazu sind sie Multiplikatoren, das ist ganz positiv.

Lässt man die besagten Spieler trotzdem erst einmal in Ruhe oder ist jetzt besonders viel Reden angesagt?

Das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Manche brauchen permanent Feedback vom Trainer und klare Anweisungen. Andere wissen genau, was sie falsch gemacht haben und was sie ändern müssen. Claudio Pizarro zum Beispiel musst du nicht viel sagen, so wie ich ihn kenne. Mit dem einen oder anderen wie Max Kruse musst du vielleicht mehr reden. Bei ihm ist auch nicht alles schlecht, selbst wenn er viel kritisiert wird. Max’ Rolle hat sich verändert und die hat er, genau wie die Mannschaft, vielleicht noch nicht verinnerlicht.

Die Ansätze sind also eher fußballerisch?

Absolut. Bei Max liegt es mit Sicherheit nicht am mentalen Bereich. Die Abstimmung scheint noch nicht so zu stimmen. Hinzu kommt, dass Davy Klaassen ein anderer Typ ist als Thomas Delaney. Und das muss sich erst wieder einspielen. Auch am Anfang der Saison hat ja nicht alles geklappt, diese Dinge wurden nur nicht unbedingt bestraft. Momentan dagegen werden fast alle Fehler bestraft.

Kann man es so ausdrücken: Werder ist am Anfang zu gut weggekommen, kommt jetzt zu schlecht weg und unterm Strich ist alles im grünen Bereich?

Florian Kohfeldt sagt ja auch, dass ihnen momentan das Spielglück fehlt. Ich würde mal behaupten, dass sie das am Anfang hatten. Der Gegner hat entscheidende Fehler gemacht wie Augsburgs Torwart beim 3:2. Ein Freistoß wie in Frankfurt geht auch nicht immer rein. Selbst gegen Hertha hat Werder zwar gut gespielt und verdient gewonnen, aber das erste Tor fällt glücklich, weil dem Torwart vom Mitspieler der Ball aus den Händen geschlagen wird. Dann sind die Fernschüsse von Maxi Eggestein alle reingegangen. Gegen Gladbach hat er es auch versucht, ohne Erfolg. Von daher kann man schon sagen, dass sich das Blatt ein bisschen gewendet hat, was das Spielglück angeht.

Hat es eigentlich einen Sinn, von Spielglück zu sprechen, oder könnte man es auch einfach Glück nennen?

Ein besseres Wort fällt mir auch nicht ein, aber ich wehre mich ein bisschen gegen das Wort Glück, weil das immer so klingt, als sei es unverdient. Und das ist Spielglück im Fußball eigentlich nicht. Werder hat einige Spiele wie gegen Hertha gewonnen, in denen man durch Spielglück einen Flow bekommen hat, durch den die Mannschaft stark gespielt hat.

Wie hast du Werder gegen Gladbach gesehen?

Die Gladbacher waren besser im Spielaufbau, positionssicherer und kombinationssicherer zu Beginn. Werder hatte bis zur 35. Minute aber eine Phase, in der sie selbst das Tor hätten machen können. Und dann fällt das 0:1 zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt, das 0:2 direkt nach der Pause genauso. Da war der Drops gelutscht. Trotzdem wäre vielleicht noch etwas gegangen, wenn Max Kruse nach dem 1:3 den Flugkopfball zum 2:3 verwandelt hätte. Insgesamt ging Gladbachs Sieg aber absolut in Ordnung für mich.

Florian Kohfeldt hat betont, alles kritisch zu analysieren, aber nichts infrage stellen zu wollen nach drei Niederlagen in Folge. Wie schwierig ist als Trainer der Spagat, nicht destruktiv zu werden und gleichzeitig nichts schönzureden?

Es gibt ja schon Dinge, die gut gelaufen sind: Werder hat sich Torchancen erarbeitet, hatte gute Momente sowohl im Spielaufbau als auch im Umschaltspiel. Dafür hat aber bei Standards nicht die Zuordnung gestimmt oder das Zweikampfverhalten von Klaassen und Harnik vor dem 0:1 gegen Gladbach. Woran das lag, weiß ich nicht, vielleicht haben sie nicht miteinander geredet.

Werder scheint viele kleine Probleme zu haben, wir haben es das „Probleme-Puzzle“ genannt. Macht es das einfacher oder schwieriger, als wenn es ein riesiges Problem gäbe?

Auf jeden Fall hilft es Florian Kohfeldt, explizit auf bestimmte Szenen eingehen zu können, wenn ich zum Beispiel an das 0:2 gegen Gladbach denke, wo Alassane Plea sich bei der Ecke davonschleicht. Da wäre die Frage: Wo kann die Zuordnung bei Standards besser sein? Andere Punkte könnten sein: Wo haben sie sich nicht gut verhalten bei Ballverlusten? Wo haben sie gepresst, anstatt in die Ordnung zu gehen? Wo sind sie wiederum zu schnell in Ordnung gegangen, anstatt auf den Ballgewinn zu gehen? Mut zuzureden, betrifft dann eher den Einzelnen als das Kollektiv.

Das Auswärtsspiel in Freiburg ist noch eine der vermeintlich leichtesten Aufgaben bis Weihnachten. Schafft man es, das Restprogramm als Spieler und Trainer auszublenden?

Ja, man konzentriert sich schon immer auf das nächste Spiel. Das ist auch notwendig. Die Freiburger sind trotz der Niederlage gegen Mainz nicht so schlecht drauf, sie haben vorher Gladbach zu Hause geschlagen. Von daher wird das wieder schwierig. Freiburg ist eine sehr gut organisierte Mannschaft. Nils Petersen strahlt immer Torgefahr aus, für Jerome Gondorf wird es sicher ein besonderes Spiel, wenn er auf dem Platz steht. Von daher wird es eine interessante Partie, denn da ist ja auch Christian Streich als sehr erfahrener Trainer.

Zwei Wochen Pause, Freiburg als nächster Gegner – als Gesamtpaket ist das für Werder trotzdem nicht so verkehrt in dieser Phase, oder?

Genau, die Pause müsste auf jeden Fall positiv sein.