Moisander wird Vertrag verlängern

Gute Nachrichten stehen ins Haus: Wie Werder vermeldet, wird Niklas Moisander in den kommenden Tagen seinen ehemals bis 2019 laufenden Vertrag verlängern.

"Ich freue mich auf die nächsten Jahre!", sagt Werders Abwehrchef Niklas Moisander in einem Facebook-Video des Vereins. Im Plural steckt eine Botschaft: Der Vertrag des Finnen soll schon bald verlängert werden. Das bestätigte Werder am Freitagvormittag.

"Niklas ist ein wichtiger Bestandteil in unserer Kaderplanung für die kommenden Jahre. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat er bewiesen, dass er eine Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz ist. Umso mehr freut es uns, ihn auch für unseren weiteren Weg gewonnen zu haben", freut sich Werder-Sportchef Frank Baumann, der den Finnen 2016 an die Weser holte.

Auch Trainer Florian Kohfeldt zeigte sich über die Nachricht sehr erfreut. Moisander gilt neben Max Kruse als Schlüsselspieler im System des Bremer Chefcoaches, auch die Erfahrung des 32-Jährigen ist besonders nach den Abgängen von Leadern wie Zlatko Junuzovic und Thomas Delaney gern gesehen. "Niklas ist ein absoluter Führungsspieler im Team. Er sticht nicht nur durch seine fußballerische Qualität und Intelligenz auf dem Platz heraus, sondern lebt auch neben dem Platz die Philosophie von Werder vor. Mit seiner Erfahrung wird er in den kommenden Jahren ein stabilisierendes und wichtiges Element in der Defensive sein", erklärt Kohfeldt.

Moisander selbst betont die große Lust darauf, weiter Teil der Euphorie rund um den neuen, von offensivem Fußball geprägten Stil der letzten Rückrunde zu sein: "Wir haben in den vergangenen Monaten einen sehr positiven Weg eingeschlagen. Man spürt eine Aufbruchstimmung im Team und im Umfeld des Vereins. Dazu fühle ich mich mit meiner Familie sehr wohl bei Werder und in der Stadt. Ich freue mich, dass ich auch in den nächsten Jahren ein Teil dieser Geschichte sein darf."

Mehr Stimmen von Moisander wird es ab 13 Uhr geben: Dann stellt sich der Abwehrspieler in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten.

Hier geht es zum Video auf Werders Facebookseite.