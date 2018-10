Moisander und Bargfrede fehlen weiterhin

Die verletzten Niklas Moisander und Philipp Bargfrede fallen für Werders Pokalspiel gegen Flensburg weiterhin aus. Es gehe dabei aber nicht darum, die beiden zu schonen, betonte Trainer Florian Kohfeldt.

Bei der 2:6-Pleite gegen Leverkusen wurden sie schmerzlich vermisst, auch im Pokalspiel gegen den Viertligisten Weiche Flensburg am Mittwochabend muss Werder auf Niklas Moisander und Philipp Bargfrede verzichten. „Es wäre noch zu früh oder mit einem hohen Risiko verbunden“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Dienstag. Mit Schonung habe das aber nichts zu tun. „Dieses Spiel ist für uns extrem wichtig“, unterstrich Kohfeldt.

Abwehrchef Moisander hat muskuläre Probleme im Oberschenkel, Mittelfeld-Abräumer Bargfrede laboriert an einem Muskelfaserriss. Am Sonntag beim Bundesliga-Spiel in Mainz können beide mit großer Wahrscheinlichkeit wieder spielen. „Das ist nahezu sicher“, sagte Kohfeldt.

Ansonsten hat Werder keine Personalsorgen. „Alle haben das Leverkusen-Spiel gut überstanden und sind einsatzbereit“, berichtete Kohfeldt.

