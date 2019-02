Niklas Moisander ist von den Mein-Werder-Usern zum „Man of the Match“ gegen Nürnberg gewählt worden. Der Innenverteidiger landet vor Johannes Eggestein – dahinter klafft eine große Lücke.

Er war für die Mein-Werder-Community ein Lichtblick beim ansonsten trüben Werder-Auftritt in Nürnberg: Innenverteidiger Niklas Moisander wurde zum „Man of the Match“ gewählt. Dafür reichten ihm 480 Votes, Torschütze Johannes Eggestein landete mit 348 Votes dahinter. Ansonsten gelang es keinem Spieler, einen dreistelligen Wert zu erzielen – Kapitän Max Kruse reichten 79 Stimmen für den dritten Platz.

Die Ergebnisse in der Übersicht: