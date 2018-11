Moisander macht Werder besser

Es gibt beeindruckende Zahlen, die Niklas Moisanders Bedeutung für Werder unterstreichen. Trainer Florian Kohfeldt gelang das am Freitag allein mit Worten.

Sein erstes Bundesligaspiel erlebte Niklas Moisander auf der Ersatzbank, Werder ging im August 2016 beim FC Bayern mit 0:6 unter. Nach einer kurzen Verletzungspause saß der Innenverteidiger wenig später gegen Borussia Mönchengladbach wieder draußen, 0:4 lag Werder zur Pause zurück. Danach kam Moisander rein, und es fiel kein weiteres Gegentor. Der Start des Finnen war stilbildend: Ohne ihn kassieren die Bremer doppelt so viele Treffer und gewinnen fast nie. In den 14 Spielen ohne Moisander gab es nur einen Sieg, am letzten Spieltag der Vorsaison beim FSV Mainz 05.

Werders nächste Reise führt wieder nach Mainz, am Sonntag (18 Uhr) wollen sich die Grün-Weißen endgültig für die 2:6-Klatsche gegen Bayer Leverkusen in der Vorwoche rehabilitieren, nachdem mit dem 5:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen den SC Weiche Flensburg der erste Schritt gemacht wurde. Moisander musste in beiden Spielen aufgrund von Oberschenkelproblemen passen. Am Freitag wird er ins Teamtraining zurückkehren und darf sich, wenn gesundheitlich nichts dazwischenkommt, über eine Einsatzgarantie freuen.

Die nächste Lobeshymne

Warum Moisander so wichtig ist für Werder, erläuterte Trainer Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel ausführlich – und kam dabei ganz ohne Zahlen aus. „Niklas hat einfach eine Qualität, die wir nicht eins zu eins ersetzen können. Es gibt Spieler, die sind unumstritten gesetzt, dazu gehört Niklas“, sagte Kohfeldt. „Das hat nichts damit zu tun, dass ich anderen Spielern nicht vertraue, wenn er ausfällt.“ Gegen Leverkusen hatte Marco Friedl als Moisander-Ersatz einen gruseligen Abend erlebt, gegen Flensburg erhielt der junge Österreicher erneut Kohfeldts Vertrauen und zahlte es nach einem erneut wackligen Start zurück.

Am Sonntag soll trotzdem Punktegarant Moisander sein Comeback feiern. Mit ihm holt Werder dreimal so viele Zähler wie ohne ihn. „Mit seiner Erfahrung, seiner Organisation und seinen Fähigkeiten in der Spieleröffnung, vor allem aber mit seinen Stärken in der Entscheidungsfindung ist seine Bedeutung in der Gruppe so hoch, dass er immer spielt, wenn er fit ist“, lobte Kohfeldt die Qualitäten des 33-Jährigen. „Er könnte – wird er aber nicht – sich auch zwei schwache Spiele erlauben, dann spielt er im dritten wieder.“ In einem Team gebe es Spieler, die diese Sicherheit brauchten.

Neben Moisander zählte Kohfeldt seinen Kapitän Max Kruse dazu, der in der Vorwoche auf der Pressekonferenz ausgiebig gelobt worden war. Davor wiederum hatte Kohfeldt seinen Rekordeinkauf Davy Klaassen als „absoluten Leader“ geadelt. Es darf davon ausgegangen werden, dass auch der Niederländer eine Einsatzgarantie hat.

