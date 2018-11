Moisander kommt unter die Haube

Nicht nur Florian Kainz und Ex-Kapitän Clemens Fritz, auch Niklas Moisander hat in diesem Sommer eine grün-weiße Hochzeit gefeiert: Der Finne gab Freundin Caroline Mattson das Ja-Wort.

Der Herr Bräutigam fein mit Fliege, die Braut klassisch im weißen Kleid mit langer Schleppe: Werders Abwehrchef Niklas Moisander und seine langjährige Freundin Caroline Mattson geben ein durchaus ansehnliches Paar ab. Am Wochenende gaben sich die beiden in Stockholm im kleinen Kreis das Ja-Wort. Einen Einblick in die Zeremonie verschaffte Moisanders Ex-Teamkollege aus Zeiten bei Ajax Amsterdam, Daley Blind, der Öffentlichkeit via Instagram: Dort beglückwünscht der Niederländer, mittlerweile bei Manchester United unter Vertrag, Familie Moisander zu ihrem Eheglück. Werders Innenverteidiger und seine Frau haben eine gemeinsame Tochter namens Stella.