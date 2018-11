Moisander gesperrt, Augustinsson verletzt

Die gute Laune überwog nach Werders Heimsieg gegen Frankfurt, doch es gab auch betrübliche Nachrichten: Niklas Moisander ist im nächsten Spiel gesperrt, Ludwig Augustinssons Einsatz fraglich.

Der knappe Erfolg gegen Frankfurt kostet Werder Substanz. Nach der 5. Gelbe Karte muss Niklas Moisander im nächsten Spiel gegen Hannover (Freitag, 20.30 Uhr) zuschauen. Zugleich ist noch offen, wann Ludwig Augustinsson nach seiner Oberschenkelverletzung wieder einsatzbereit ist. "Wir müssen weitere Untersuchungen abwarten", sagt Frank Baumann. Optimistisch ist der Sportchef mit Blick auf das nächste Spiel nicht: "Es kann durchaus ein, dass Ludwig gegen Hannover ausfällt."

Mit einer langen Ausfallzeit rechnet Florian Kohfeldt hingegen nicht. "Es ist nichts Längerfristiges", sagt er. Augustinsson war aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel vergangene Woche bereits vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist, um sich in Bremen behandeln zu lassen. Es handelt sich aber nicht um dieselbe Verletzung, sagt Kohfeldt: "Es ist nicht dieselbe Stelle wie bei der Nationalmannschaft

Sorgen bereiten die personellen Problemen in der defensive Baumann nicht. "Wir haben mehrere Optionen in der Abwehr." In erster Linie sind damit Marco Friedl als möglicher Ersatz Augustinssons gemeint. Marco Langkamp dürfte Abwehrchef Moisander ersetzen. Baumann: "Marco hat bereits gezeigt, was er kann."

Vielleicht vertraut Florian Kohfeldt in Hannover aber auch Spielern, die zuletzt eine untergeordnete Rolle spielten. "Luca Caldirola und Robert Bauer sind auch noch da", erinnert Baumann. Kohfeldt verrät natürlich noch nicht, auf wen er Freitag in Hannover setzen will. "Wenn tatsächlich beide ausfallen, dann wird ein sehr guter Innenverteidiger dafür spielen." Es könnte also auch Caldirola sein, der Moisander ersetzt. Favorit dürften aber Langkamp sein.