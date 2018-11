Möhwald-Wechsel zu Werder perfekt

Nun ist es amtlich: Kevin Möhwald wird in der neuen Saison das Werder-Trikot tragen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg an die Weser.

Über die Vertragsdetails machte Werder einmal mehr keine Angaben, stattdessen ist aber klar, wie viel Geld die Bremer nach Franken überweisen mussten: nämlich keines. Kevin Möhwald war ablösefrei zu haben, allein deshalb passte er schon perfekt ins Beuteschema der Grün-Weißen. Die Verantwortlichen erwarten von dieser Verpflichtung aber noch viel mehr. Ebenso wie der Spieler.

„Wir haben die Entwicklung von Kevin schon seit einigen Jahren verfolgt und freuen uns sehr, dass er sich für Werder entschieden hat. Wir sind davon überzeugt, dass Bremen für ihn der richtige Verein ist, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen“, wird Werders Sportchef Frank Baumann auf „Werder.de“ zitiert.

Cheftrainer Florian Kohfeldt sagt über den Zugang: „Kevin ist ein sehr talentierter Fußballer, der nicht erst in der abgelaufenen Saison seine fußballerischen Qualitäten immer wieder unter Beweis gestellt hat. Ich freue mich, dass er diese nun ab dem Sommer bei uns einbringen wird. Dazu ist er einfach ein richtig guter Typ, der hervorragend in unsere Mannschaft passt.“

Auch Möhwald freut sich auf die neue Aufgabe bei Werder: „Ich freue mich über das Vertrauen und die Möglichkeit von Werder in der Bundesliga nun erste Erfahrungen zu sammeln. Werder ist einer der traditionsreichsten Vereine in der Bundesliga mit einer ganz eigenen Philosophie. Das habe ich schon in der Jugend bei den Begegnungen mit Erfurt gespürt. Die Perspektive und das Konzept haben mich absolut überzeugt.“

Leistungsträger in Nürnberg

Kevin Möhwald hätte es sich einfach machen und in Nürnberg bleiben können. Dort war der gebürtige Erfurter unumstrittene Stammkraft, in 87 Zweitliga-Spielen hat er für den „Club“ zwölf Treffer erzielt – davon allein sieben in der vergangenen Saison. Es wäre also alles andere als überraschend gewesen, wenn er beim Aufsteiger auch in der neuen Spielzeit eine wichtige Rolle gespielt hätte. Doch Möhwald entschied sich anders, suchte eine neue Herausforderung.

Diese hat der frühere U20-Nationalspieler nun in Bremen gefunden. Gerüchte über einen Wechsel hielten sich in den vergangenen Monaten hartnäckig, auch aus Rücksicht auf die sportlichen Situationen beider Teams wurde der Transfer aber erst jetzt nach dem letzten Spieltag offiziell verkündet.

Die Lücke, die durch den Abgang von Zlatko Junuzovic entstanden ist, hat Werder also blitzschnell geschlossen. Mit Kevin Möhwald verpflichten die Bremer einen Spieler, der sich ebenso wie der Österreicher besonders in der Offensivzentrale wohlfühlt, aber notfalls auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann. Eben genau wie Zlatko Junuzovic zuletzt. Dabei ist der Rechtsfuß nicht nur ein Vorbereiter im klassischen Sinne, sondern er scheut auch selbst den Abschluss nicht. Florian Kohfeldt bescheinigt Möhwald strategisches Geschick und schließt nicht aus, Möhwald auch auf der Sechserposition einzusetzen. Um als alleiniger Sechser zu spielen, muss der Spieler aber beim Defensivverhalten noch zulegen.