Möhwalds Gewaltschuss gegen den Frust

In einem anspruchsvollen Testspiel hat Werder auch ohne die Nationalspieler einen Sieg eingefahren. Die Bremer gewannen beim Drittliga-Spitzenreiter Osnabrück mit 2:1. Für den Höhepunkt sorgte Kevin Möhwald.

Das Glück war bisher wahrlich kein Wegbegleiter von Kevin Möhwald in seiner kurzen Zeit bei Werder. Eine Verletzung und mehrere Partien, die er von der Tribüne aus verfolgen musste, prägten für den Ex-Nürnberger bislang die Saison. Möhwald blieb trotzdem immer positiv, und am Freitagabend konnte der Mittelfeldspieler endlich mal zeigen, was in ihm steckt. Mit einem herrlichen Schuss aus 16 Metern brachte er Werder im Testspiel gegen den VfL Osnabrück in Führung. Es schien fast so, als hätte Möhwald den ganzen Frust der vergangenen Monate in diesem Moment rausgelassen. Sein Treffer war der Höhepunkt einer durchaus ansehnlichen Partie, die der Bundesliga-Vierte beim Drittliga-Tabellenführer mit 2:1 gewann.

In Abwesenheit der Nationalspieler hatte Trainer Florian Kohfeldt in der Startelf alle namhaften Spieler aufgeboten, die ihm noch zur Verfügung standen. Claudio Pizarro und Max Kruse bildeten etwa den Zwei-Mann-Sturm in einem 4-4-2-System mit Mittelfeldraute. Erst einmal spielten aber die Osnabrücker im heimischen Stadion an der Bremer Brücke frech auf. Werder-Torwart Jaroslav Drobny musste früh in höchster Not gegen Luca Pfeiffer retten (6.). In der 19. Minute war es wieder Pfeiffer, der ungestört durch die Werder-Abwehr marschieren konnte, aber an Drobny scheiterte.

Pizarro ohne Killerinstinkt

Mit zunehmender Spieldauer übernahmen allerdings die Bremer das Kommando und kamen zu erstklassigen Chancen. Besonders Sturm-Oldie Pizarro wirkte enorm engagiert, ließ jedoch den Killerinstinkt, für den er ansonsten gefürchtet ist, vermissen. Erst schlenzte der Peruaner den Ball hauchzart am Tor vorbei (23.), dann schoss er aus zentraler Position in die Arme von Osnabrücks Torwart Philipp Kühn (24.). Dafür glänzte Pizarro wenig später als Vorbereiter, indem er Möhwald den Ball auflegte, bevor dieser zum 1:0 vollendete (25.). Da danach Davy Klaassen noch einmal knapp vorbei zielte (31.) und Kruse an Kühn scheiterte (45.+2), hätte Werder zur Pause deutlich höher führen müssen.

Die vergebenen Möglichkeiten sollten sich in der zweiten Hälfte zunächst rächen. Kohfeldt wechselte nach der Halbzeit die drei U23-Akteure Julian Rieckmann, Lars Bünning und Frank Ronstadt ein. Werder hatte in der ungewohnten Aufstellung Probleme, während die Osnabrücker mächtig Druck entwickelten. Gegen Kamer Krasniqi parierte Drobny noch stark (50.), doch beim 16-Meter-Schuss von Bashkim Renneke zum 1:1 war der Torwart machtlos (52.).

Danach mussten die Bremer noch ein paar bange Minuten überstehen, ehe sie sich besser zurechtfanden. Einige U23-Spieler zeigten nun, dass sie durchaus Qualität besitzen. In der 70. Minute führte etwa eine Co-Produktion der eingewechselten Christian Groß und Jonah Osabutey zum 2:1-Führungstreffer. Groß hatte maßgenau geflankt und Osabutey eingeköpft. In der Regionalliga stehen bereits drei Tore in der Statistik des 20-jährigen Stürmers. Am Freitagabend sicherte sein Treffer nun den Profis einen insgesamt verdienten Erfolg in Osnabrück. „Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten viele Torchancen, hatten einen guten Rhythmus und wurden gut gefordert“, bilanzierte Kohfeldt nach dem Abpfiff.

Werders Aufstellung

Drobny – Jacobsen (46. Ronstadt), Langkamp, Moisander (46. Rieckmann), Friedl – Sahin, Möhwald, Wagner (78. Young), Klaassen (65. Groß) – Pizarro (46. Bünning), Kruse (65. Osabutey)