Möhwalds Angst vorm erneuten Ausfall

Am Ende ist es noch einmal gutgegangen. Kevin Möhwalds Verletzung aus dem Testspiel in Leer hat sich als nicht so schlimm entpuppt. Der 25-Jährige hatte jedoch Schlimmstes befürchtet, wie er verriet.

Es waren quälende Sekunden für Kevin Möhwald. Als der 25-Jährige im Testspiel gegen Emmen am vergangenen Dienstag gefoult wurde, blieb er erst einmal liegen und schlug verzweifelt mit der Faust auf den Boden. Es sah so aus, als befürchtete da jemand gewaltig, sich schon wieder ernsthaft verletzt zu haben. „Im ersten Moment schon, weil ich extreme Schmerzen hatte. Aber ich bin glimpflich davongekommen mit einer Bänderdehnung“, sagte Möhwald gegenüber Mein Werder mit einigen Tagen Abstand. „Es ist zwar ein wenig schmerzhaft, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich ein paar Wochen rauswirft. Ich hoffe, dass ich Samstag schon wieder dabei sein kann.“

Genau dann treffen die Bremer in einem nächsten Test auf den SV Meppen. Bei diesem Spiel möchte Kevin Möhwald unbedingt dabei sein. Doch daraus wird möglicherweise nichts. Wie die "Bild" im Anschluss an das Training am Freitag vermeldete, werde Möhwald das Spiel wohl verpassen. Dabei weiß Möhwald, dass er aktuell jede Gelegenheit braucht, um sich zu empfehlen. Zuletzt konnte er das nämlich kaum. „Wenn du in der Vorbereitung schon einmal drei Wochen raus warst, dann denkst du im ersten Moment, wenn du da auf dem Rasen liegst: ,Bitte nicht schon wieder‘“, sagte Möhwald. „Ich bin heiß und möchte mich auch präsentieren. Eine Länderspielpause ist schließlich ganz gut dafür, um den Rückstand aufzuholen, den man durch die Verletzung bekommen hat.“ Wie es aussieht, klappt das mit dem Aufholen und Präsentieren nur eingeschränkt.