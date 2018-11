Möhwald wieder da, Hoffnung bei Harnik

Florian Kohfeldt hat am Dienstag einen Ausblick auf die Personalsituation vor dem Hannover-Spiel gegeben. Besonders günstig ist die Prognose bei Kevin Möhwald.

Florian Kohfeldt hatte am Dienstagnachmittag gute und einigermaßen gute Nachrichten. Gut: Kevin Möhwald hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und steigt an diesem Dienstag wieder ins Mannschaftstraining ein. "Er kommt in einer sehr guten Verfassung zurück", sagte Kohfeldt. Demnach ist der Zugang aus Nürnberg laut Werders Trainer auch ein klarer Kader-Kandidat für den Bundesliga-Auftakt am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Hannover 96.

Einigermaßen gut: Martin Harnik steigt nach Muskelfaserriss möglicherweise ebenfalls noch diese Woche ins Mannschaftstraining ein – frühestens aber erst am Freitag. Damit bleibt ein Einsatz gegen seinen alten Verein Hannover weiterhin unwahrscheinlich. "Hoffnung besteht noch, es wird aber eine ganz enge Sache", sagte Kohfeldt.

Außerdem macht Jaroslav Drobny weiterhin Fortschritte. Der dritte Torhüter soll in dieser Woche Teile des Mannschaftstraining absolvieren. Drobny hatte sich während der Vorbereitung eine Wadenverletzung zugezogen.